25 августа 2025, 07:29
Лобановский мост в Петрозаводске откроют для транспорта этой осенью
Работа по строительству переправы через Лососинку близится к завершению
фото стопкадр видео с VK-страницы Дмитрия Крылова
Движение по новому мосту в центре Петрозаводска откроют этой осенью. Точную дату назвал представитель подрядчика «БалтМостСтрой».
С 2016 года по Лобановскому мосту через Лососинку не ездят троллейбусы. А в марте 2024 года движение по переправе полностью закрыли. Аварийный мост разобрали и стали возводить новый. Работа идет с опережением графика.
Открыть мост и движение по нему планируют 19 октября – в День работника дорожного хозяйства. На новой переправе будет четыре полосы, тротуары, велодорожки и подсветка.