Лобановский мост в Петрозаводске откроют для транспорта этой осенью

Движение по новому мосту в центре Петрозаводска откроют этой осенью. Точную дату назвал представитель подрядчика «БалтМостСтрой».

С 2016 года по Лобановскому мосту через Лососинку не ездят троллейбусы. А в марте 2024 года движение по переправе полностью закрыли. Аварийный мост разобрали и стали возводить новый. Работа идет с опережением графика.

Открыть мост и движение по нему планируют 19 октября – в День работника дорожного хозяйства. На новой переправе будет четыре полосы, тротуары, велодорожки и подсветка.