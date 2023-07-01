Ливни обрушатся ночью на Карелию

Синоптики предупреждают - на Карелию обрушатся сильные дожди. Осадки прогнозируют ночью 2 июля.

Ливни пройдут местами по юго-западным и центральным районам Карелии, Петрозаводск также может получить порцию «воды».

По сведениям МЧС региона под удар стихии могут попасть два городских округа, один муниципальный округ и 15 районов: Петрозаводск и Костомукшска, Суоярвский МО, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский районы. // фото freepik.com