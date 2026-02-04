Личный кабинет «КРЦ» — удобный контроль ЖКУ и задолженностей

После доставки такого уведомления у потребителя есть 20 дней, чтобы погасить задолженность. Электронный формат помогает не пропустить важную информацию и, самое главное, получить её своевременно.
Законом предусмотрено, что при длительной неуплате долгов за коммунальные услуги к неплательщикам применяются серьёзные меры: от блокировки счетов и ареста имущества до ограничения услуг канализации и даже выселения.
Личный кабинет помогает не только оперативно получать информацию, он позволяет:
- оплачивать услуги онлайн быстро и без комиссии;
- передавать показания счетчиков в пару кликов;
- направлять обращения и получать ответы в удобном формате.
Перейти в личный кабинет «КРЦ».
Онлайн-сервисы от «РКС – Петрозаводск» помогают держать ситуацию под контролем и решать вопросы заранее: без очередей и лишнего стресса.
На правах рекламы. АО «ПКС-Водоканал», ИНН 1001291146. ERID