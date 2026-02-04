Личный кабинет «КРЦ» — удобный контроль ЖКУ и задолженностей

Минстрой России разъяснил порядок работы с должниками по коммунальным услугам: уведомление о возможных ограничениях можно получить не только на бумаге, но и онлайн – через личный кабинет на сайте поставщика услуг

Фото: «РКС – Петрозаводск»

После доставки такого уведомления у потребителя есть 20 дней, чтобы погасить задолженность. Электронный формат помогает не пропустить важную информацию и, самое главное, получить её своевременно.

Законом предусмотрено, что при длительной неуплате долгов за коммунальные услуги к неплательщикам применяются серьёзные меры: от блокировки счетов и ареста имущества до ограничения услуг канализации и даже выселения.

Личный кабинет помогает не только оперативно получать информацию, он позволяет:

оплачивать услуги онлайн быстро и без комиссии;

передавать показания счетчиков в пару кликов;

направлять обращения и получать ответы в удобном формате.

Перейти в личный кабинет «КРЦ».

Онлайн-сервисы от «РКС – Петрозаводск» помогают держать ситуацию под контролем и решать вопросы заранее: без очередей и лишнего стресса.

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