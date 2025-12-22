Лавка добра: социальный проект волонтера из Чалны

Текст, фото: Марина Бедорфас

Уже несколько лет в поселке Чална Пряжинского района работает благотворительный проект «Лавка добра». Это личная инициатива местной жительницы Елены Косолаповой. Начинала Елена с небольшого помещения в доме культуры. Затем добилась выделения помещения в здании бывшей аптеки. Чтобы вы понимали, это старое деревянное здание без отопления.

Несколько лет в «Лавке добра» не было электричества. Местная администрация щиток опечатала. Волонтеры работали только при дневном свете, из-за этого и посещение лавки было ограничено. Районная власть сменилась. Елена Косолапова является не только волонтером, но и сельским депутатом. Она обратилась за помощью к главе Пряжинского района Дмитрию Буевичу. Вопрос с электроснабжением был решен. Сейчас Лавку можно посещать и темными вечерами, во всех помещениях есть освещение.

«Лавка добра» - это проект и в то же время помещение, куда можно принести вещи, обувь, книги, игрушки в хорошем состоянии, для того чтобы ими попользовались другие люди. Во-первых, это экологично, во-вторых - это доброе дело, в-третьих - это реальная помощь тем, кому она нужна.

«У нас сейчас три зала, везде порядок, светло, волонтеры разбирают вещи, все развешивают. Мы стараемся сортировать и по возрасту, детского очень много. Приглашаю всех за вещами, пишем в соцсетях объявления. Не нужно стесняться. Это все для людей. Проект наш очень востребован. Сейчас вот из подручных материалов делаем стеллажи. Конечно, если кто-то может помочь нам организовать пространство, то мы с радостью примем в дар стеллажи, контейнеры, полки, сетки для развешивания плечиков. И особая мечта и потребность - это уличный ящик для сбора вещей. Чтобы пакеты, коробки, которые привозят люди, не мокли, и можно было в любое время их оставить в ящике»,

- рассказала Елена Косолапова.

Для того чтобы получить помощь в Лавке, не нужно предъявлять какие-то документы, доказывать, что ты нуждающийся. Можно просто прийти и взять то, что тебе необходимо.

Сейчас в Лавке «одеваются» жители нескольких поселков. Они специально приезжают в Чалну, чтобы взять вещи и обувь. Когда есть транспортная возможность, Елена вывозит вещи в Эссойлу. Там по предварительной договоренности ее встречают, информируют людей. И не бывает такого, чтоб никто не пришел. Всегда есть люди, которые ждут и нуждаются в поддержке. Вот и сейчас микроавтобус волонтера был в ремонте, и уже стали поступать вопросы из Эссойлы, когда она сможет приехать с вещами.

«Хочу от всего сердца выразить огромную благодарность нашим замечательным волонтерам – Татьяне и Людмиле! Спасибо вам огромное за ваш неоценимый труд! Вы настоящие героини! Лавка, признаться, была в не самом лучшем состоянии, но вы, не задумываясь, выделили свое драгоценное свободное время и с такой самоотдачей взялись за дело. Благодаря вам в Лавке стало намного больше пространства и света. Это просто невероятно, как преобразилось наше любимое место. Спасибо вам за вашу доброту, отзывчивость и золотые руки! Мы очень ценим все, что вы делаете. Спасибо, что вы есть!»,

- рассказывает Елена Косолапова.

Лавка - это помощь еще и для тех, кто не может выбросить хорошие вещи, обувь и тем более книги или какие-то детские принадлежности в мусоорный бак. Но бывают разные истории. Некоторые люди все-таки думают, что те, кто бедный, кто не может купить себе пару обуви в данный момент, будет носить их рваные ботинки или драное пальто. Случается так, что волонтерам приходится выносить откровенный хлам на контейнерную площадку. И это дело нелёгкое. Тут помогает супруг Елены Андрей.

«Дорогие друзья, гости нашей лавки и те, кто делится с нами своими вещами. Мы очень ценим вашу щедрость и желание помочь. Понимаем, что каждый из вас вкладывает свое время и силы, принося нам вещи, и мы благодарны за это. Однако в последнее время мы столкнулись с некоторыми трудностями. К нам стали попадать вещи, которые, к сожалению, уже не могут найти нового хозяина. Это могут быть порванные, сильно загрязненные предметы, иногда даже с песком.

Мы обращаемся к вам с большой просьбой: пожалуйста, перед тем как принести вещи, убедитесь, что они находятся в пригодном для использования состоянии. Даже простая чистка и вытряхивание вещей перед упаковкой значительно облегчат нашу работу и помогут вещам быстрее найти своих новых владельцев. Мы очень надеемся на ваше понимание и поддержку. Вместе мы сможем сделать нашу Лавку еще лучше! Спасибо вам за вашу доброту!»,

- обратились волонтеры к дарителям.

Елена Косолапова не только многодетная мама, она еще и приемная родительница. Сейчас в Карелии пособие на применого ребенка составляет чуть более 10 тысяч рублей. Мы рассказывали об этом на нашем сайте.

Героиня признается, что на такие средства не то что одеть ребенка, прокормить-то невозможно. Поэтому отчасти этот проект родился еще и потому, что для своих приемных детей, а теперь и для внуков многие вещи и обувь Елена берет в Лавке.

«Знаете, некоторые считают, что это только для нищих. И им стыдно прийти и что-то взять. Мы всегда пишем в нашем паблике и говорим, что не стесняйтесь. Приходите и берите то, что вам нужно. Волонтеры каждый день открывают лавку с 10.00-12.00. Но если вам удобно вечером, то позвоните мне, напишите, я приеду и открою вам двери!»