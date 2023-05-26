Курьера обманувших бабушку телефонных мошенников осудили в Пряже

Работавший на телефонных мошенников петербуржец оплатит причиненный 76-летней жительнице Карелии ущерб и поработает на государство. Однако личности главных аферистов не установили, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Поймали только курьера, который забрал 127 тысяч рублей у пожилой жительницы Пряжи. Женщину ранее убедили, что ее внучка устроила ДТП. Чтобы выручить родственницу, пенсионерка согласилась отдать все сбережения.

За деньгами прибыл житель Северной столицы. Он не смог рассказать правоохранителям, на кого работает – просто не знал. Мужчину признали виновным и приговорили к 300 часам обязательных работ. С него в пользу потерпевшей взыскали 127 тысяч рублей. // фото: «Петрозаводск говорит»