02 сентября 2023, 11:46
Красивый мостик для пешеходов установят на берегу залива Ляппяярви
В Сортавале благоустраивают набережную - появятся спуски к воды и мостик
В столице Северного Приладожья благоустраивают набережную. Работы не утихают и в выходные.
Рабочие укрепили подпорную стенку из гранитных блоков, сделали пешеходный проход под мостом.
Строители выполняют монтаж пешеходного мостика над спуском к заливу Ляппяярви, сообщается в VK-группе администрации Сортавалы. Планируется сделать два подхода к воде, чтобы местным гребцам было удобно спускать лодки. // фото «Петрозаводск говорит»