Красивый мостик для пешеходов установят на берегу залива Ляппяярви

В столице Северного Приладожья благоустраивают набережную. Работы не утихают и в выходные.

Рабочие укрепили подпорную стенку из гранитных блоков, сделали пешеходный проход под мостом.

Строители выполняют монтаж пешеходного мостика над спуском к заливу Ляппяярви, сообщается в VK-группе администрации Сортавалы. Планируется сделать два подхода к воде, чтобы местным гребцам было удобно спускать лодки. // фото «Петрозаводск говорит»