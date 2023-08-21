Концерт ко Дню флага пройдет на Советской площади в Петрозаводске

Во вторник в столице Карелии пройдут праздничные мероприятия в честь Дня государственного флага.

Гостей и петрозаводчан приглашают 22 августа в 13:00 на праздничный концерт (0+). Мероприятие пройдет на Советской площади у памятника Отто Куусинену.

В республиканском филиале фонда «Защитники Отечества» отмечают, что российский триколор является символом незыблемых основ государства, исторической связи и преемственности поколений, верности традиционным ценностям: «Отмечая День государственного флага, мы ощущаем себя частью великой державы, гордимся, что мы – граждане Великой России».

День государственного флага России отмечают ежегодно 22 августа. Праздник установлен указом президента от 20 августа 1994 года. // фото «Петрозаводск говорит»