Комплексное развитие территории: для одних - благо, для других - обман

Текст и фото: Антонина Кябелева

25 марта на планерном заседании в петрозаводской администрации председатель комитета градостроительства и землепользования Наталья Тенчурина рассказала о том, как идет расселение домов в рамках проекта комплексного развития территории в районе улиц Сорокская, Северная и Шотмана, и кто следующий на очереди.

Первый проект по комплексному развитию территории (КРТ) стартовал в Петрозаводске в 2023 году. Торги по выбору организации, которая должна сначала расселить аварийные дома, а затем построить на этом месте современные многоэтажки, выиграла компания «Специализированный застройщик «Стройинвест КСМ». Строительство социальных объектов здесь не предусмотрено.

В квартале, ограниченном улицами Шотмана, Сорокская и Северная, расположены 10 аварийных домов. Общая площадь расселяемого жилья составляет 4 тысячи квадратных метров: 63 квартиры и комнаты находятся в собственности граждан, а 22 квартиры — в муниципальной собственности.

По словам Тенчуриной, заключено 54 соглашения с собственниками жилья.

«Средний размер возмещения за один квадратный метр составил 105 тысяч рублей, что выше средней цены за один квадратный метр типовых благоустроенных квартир, по данным Карелиястата, на четвертый квартал 2023 года. На указанную дату средняя стоимость, по данным Карелиястата, составляла порядка 90 тысяч рублей за квадратный метр »,

- сообщила руководитель комитета.

Застройщик в рамках заключенных 54 соглашений перечислил более 233 миллионов рублей для выплаты денежных компенсаций. Наталья Тенчурина рассказала, что пожилым гражданам и семьям с детьми совместно с Минстроем Карелии оказывается помощь в подборе другого жилья и в сопровождении сделок.

Из 22 муниципальных квартир пока удалось согласовать с застройщиком приобретение только 5 квартир. Все квартиры, рассказала Тенчурина, осматриваются вместе с гражданами. Только после получения их согласия квартиры приобретаются и передаются в муниципальную собственность. Руководитель комитета рассказала, что в отдаленных микрорайонах квартиры не покупают.

В декабре 2023 года был заключен договор по комплексному развитию территории со строительной компанией «Век». В данном случае речь идет о Древлянской набережной, где расположены три аварийных дома. Это около 1,5 тысячи квадратных метров, где расположены 36 квартир и проживают 72 собственника. В этих домах нет квартир, находящихся в муниципальной собственности. К расселению домов, по прогнозам Тенчуриной, приступят в конце 2024 года.

Еще одна территория, которую предполагается отдать под КРТ, ограничена набережной Варкауса, улицей Мелентьевой, Октябрьским проспектом и улицей Московской. Речь идет о расселении 59 аварийных домов. Это 28 тысяч квадратных метров жилья. В рамках данного проекта КРТ администрация, наконец-то, предусмотрела строительство социальных объектов — поликлиники и детского сада на 150 мест. Торги на право застройки данной территории в мэрии планируют провести в первом полугодии 2024 года.

В петрозаводской администрации присматриваются к Зареке, где под КРТ хотят отдать участок, ограниченный улицами Пертунена, Коммунистов, Державина, Чернышевского, Луначарского. Здесь находятся 24 аварийных дома. Другой потенциально интересный для застройщиков участок находится в районе улиц Лыжная и Ровио, где находятся 6 аварийных домов. Под расселение в рамках КРТ может попасть участок в районе улиц Кирова, Иссерсона и Ленинградской, где есть 8 аварийных строений, а также территория в районе проспекта Первомайского и улицы Шотмана, где расположены 5 деревянных домов.

Руководитель комитета рассказала, что в сложных случаях, когда на недвижимость наложен арест, выработан механизм, позволяющий перечислить сумму для погашения задолженности и снять арест.

Наталья Тенчурина считает, что реализация КРТ позволяет не только более оперативно расселить граждан из аварийного жилья, но и улучшить инфраструктуру в районах.

«Безусловно, главная цель комплексного развития — это улучшение жилищных условий граждан»,

- заметила она.

Судя по выступлению руководителя комитета, создается впечатление, что расселение проходит гладко. Действительно, семей, которые на личном опыте испытали механизм реализации проекта КРТ и в целом остались довольны, немало. К примеру, Анна рассказала, что пока не подписала договор с администрацией, но в целом ее устраивает размер компенсации. Но есть и другие истории.

Елена с бывшим супругом была вынуждена взять кредит в сумме 800 тысяч рублей, чтобы приобрести двухкомнатную квартиру в Сулажгоре. И Елена, и ее бывший муж Николай — пенсионеры. У них в собственности была квартира площадью чуть более 50 квадратных метров. На выделенную субсидию аналогичного жилья подобрать не удалось. Теперь пенсионерам пришлось залезть в ипотеку на 7 лет, выплачивая по 18 тысяч рублей ежемесячно. Елена рассказала, что ее соседке, которая проживала в трехкомнатной муниципальной квартире, пришлось доплатить 1,5 миллиона рублей, чтобы администрация приобрела для семьи нормальное жилье.

Ирина, проживающая в доме на улице Северная, 6, намерена судиться с администрацией. Она крайне недовольна тем, что ее квартиру, где был сделан хороший ремонт, оценили из расчета 102 тысячи рублей за квадратный метр, как и квартиры без ремонта в более «убитых» соседних домах.

«Нас оценили по самой низкой цене, хотя у меня в акте зафиксировано, что квартира с улучшенным ремонтом»,

- сказала Ирина.

Интересно, что в 2016 году граждане пытались признать дом по улице Северная, 6 аварийным, но их уговорили согласиться на капитальный ремонт. Хоть качеством капремонта многие остались недовольны, люди решили, что это жилье надолго и вложили немалые средства в ремонт своих квартир. А в марте 2023 года они с удивлением узнали, что дом еще в 2021 году был признан аварийным. Причем в качестве заказчика проведения оценки выступила компания «Стройинвест КСМ», которая впоследствии выиграла торги по застройке данной территории. Ирина рассказала, что вынуждена была подписать соглашение с администрацией, так как боялась, что их семья останется одна в целом доме. Ирине тоже пришлось взять ипотеку, чтобы приобрести другую квартиру.

«У меня месячный платеж по ипотеке 30 тысяч рублей, а зарплата — 40 тысяч рублей. Будем всей семьей жить на зарплату мужа. Получается, что о судьбе людей, которых расселяют, никто не думает»,

- заметила она.

У Ульяны с мамой более тяжелый случай. Мама находится в процедуре банкротства, и поэтому получить денежную компенсацию семья не может. По словам Ульяны, ей оказывают поддержку и в городской администрации, и в министерстве строительства.

Анатолий помогает с решением квартирного вопроса своей родственнице Валентине, которая находится на пенсии. У нее небольшая квартира площадью 32 квадратных метра, за которую предложили компенсацию 3,3 миллиона рублей.

«На эти деньги нормальную однокомнатную квартиру не купить. Тем более, придется дополнительно тратиться на переезд. Тетя плохо ходит. Ей нужно, чтобы магазины, аптеки были рядом, она хотела бы переехать хотя бы на Перевалку. Мы решили, что она ничего подписывать не будет и никуда не поедет. Она бы хотела, чтобы ей предоставили квартиру с ремонтом аналогичной площади»,

- сказал Анатолий.

По его словам, они готовы к судебному разбирательству: «А так получается обман. Как пенсионеру найти еще миллион, чтобы переехать? Она же не на ухудшение жилищных условий идет, а на улучшение. А на предложенную компенсацию можно из одной «деревяшки» в центре переехать в другую «деревяшку» на окраине».

Судя по количеству заключенных договоров, большинство граждан все же согласились с предложенными администрацией суммами компенсации. Механизм реализации КРТ, который взяли на вооружение в Петрозаводске, больше подходит молодым людям, которым легче взять кредит, семьям, имеющим жилье большой площади или другую квартиру, а также гражданам, живущим в муниципальном жилье. Навстречу идут и семьям с маленькими детьми: чем их больше, тем щедрее застройщик, особенно если при покупке квартиры был использован материнский капитал.

Сложнее пожилым людям и тем, у кого небольшая квартира. Согласитесь, несправедливо, когда ради застройки района коммерческим жильем, некоторые граждане вместо улучшения могут попасть в еще более стесненные жилищные условия. Но эти моменты на совести представителей власти, которые при реализации подобных проектов в первую очередь обязаны думать о том, что будет с самыми бедными и немолодыми.