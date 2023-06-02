Бизнес есть бизнес? Почему возникли перебои с водой в Пряже

Текст: Антонина Кябелева

Для жителей Пряжи вторая половина мая 2023 года превратилась в борьбу за возвращение в поселок нормального водоснабжения. Поначалу люди не могли понять, почему в их кранах стала пропадать вода. Когда разобрались, то ужаснулись.

Уже направлена жалоба в карельское управление Роспотребнадзора. Сегодня продолжится сбор подписей под обращением в Следком Карелии и районную прокуратуру. Жители поселка уверены, что действия тех, кто допустил возникновение ситуации, лишившей людей питьевой воды, должны получить адекватную оценку со стороны правоохранительных органов.

Нам удалось поговорить с жителями Пряжи, которые подробно рассказали, что произошло.

Лидия рассказала, что перебои с подачей воды начались с 19 мая:

«Когда начали выяснять, что случилось, нас стали отправлять в разные инстанции: местная власть в единую диспетчерскую службу, из диспетчерской службы в муниципальное предприятие «Пряжинское КУМИ», в ведении которого находится водонапорная башня. Было понятно, что нам не говорят правды».

По ее словам, проблем с водоснабжением в Пряже раньше не было. Естественно, когда вода стала пропадать ежедневно на несколько часов, люди перепугались. Они не понимали, когда можно включить стиральную машину, успеют ли помыться вечером, или вновь вода исчезнет.

Лидия считает, что это происходит из-за того, что опустошается водонапорная башня. Жители домов на улице Совхозная, расположеных рядом с водонапорной башней, заметили, что к башне стало подъезжать много большегрузных машин и заправляться водой. В Пряже очень чистая вода. В свое время был осуществлен совместный с финнами проект по разработке артезианских скважин, откуда теперь вода поступает в поселок. Естественно, люди боятся, что увеличенная нагрузка на скважины приведет к тому, что они останутся без чистой питьевой воды, которой в Карелии мало кто может похвастаться.

«Когда начались перебои с водой, администрация района делала вид, что все нормально»,

- заметила моя собеседница.

Она направила скриншот переписки с руководителем администрации Пряжинского района Оксаной Гаврош, которая пыталась успокоить граждан перспективой «профилактических работ» на сетях водоснабжения. При этом Гаврош сообщает, что ни о каких фурах с рыбой, которые набирают воду в Пряже, она не знает.

«Возможно, в администрации, действительно не знают, возможно, не хотят знать. Возможно, договор был подписан на меньшее количество машин, а в реальности водой заправляется значительно больше»,

- предположила Лидия.

Интернет-издание «Фактор новости» со ссылкой на ЦУР пояснило, что муниципальное предприятие «Пряжинское КУМИ» заключило договор с коммерческой фирмой на поставку воды, которая осуществляется четыре раза в день. Перерывы в водоснабжении, по версии ЦУРа, происходят в часы максимального потребления воды, а также из-за того, что снижается уровень воды в одной из артезианских скважин.

Естественно, подобные объяснения граждан не устроили. По словам Лидии, ежедневно за водой подъезжает 6-7 большегрузных машин.

К тому же, рассказала женщина, территория возле водопроводной башни не охраняется, туда может заехать любая машина.

Граждане даже сняли видеоролик, на котором отчетливо видно, как грузовая машина с надписью «Живая рыба» и регистрационным номером Московской области сливает отработанную воду рядом с водонапорной башней на землю.

«Вода льется прямо на землю. Это нарушение санитарных правил и норм»,

- заметила Лидия, которая уже направила обращение в Роспотребнадзор.

Другая жительница Пряжи Нина Викторовна подтвердила, что с 19 мая начались перебои с водоснабжением. «Если на первом этаже какая-то капля была, то на третьем, четвертом, пятом этажах воды вообще не было. Естественно, и горячей воды не было, котельную останавливали, потому что им не хватало этого напора. Мы звонили в единую диспетчерскую службы, чтобы выяснить, что случилось. Там объясняли, что увеличился забор воды. Мы пытались выяснить причину, ведь раньше все нормально было, население не увеличилось, напротив, многие на дачи разъехались.

Нам внятно ничего ответить не могли, мол, подождите, через часик-другой все наладится. В начале мы не понимали, что происходит. А потом жители домов, расположенных напротив водонапорной башни, все увидели и засняли. Выяснилось, что туда стали ездить большие фуры с надписью «Живая рыба». Они из этих емкостей сливают жидкость и тут же заливают нашу чистую воду.

Если бы только население водой пользовалось, то напора бы всем хватало. Вода у нас поступает из артезианских скважин, которые находятся за озером. В одной из скважин уровень воды уже сократился», - сказала Нина Викторовна.

Она, как и другие жители поселка, крайне обеспокоена тем, что люди могут остаться без чистой воды, что из-за повышенной нагрузки может выйти из строя один из двух насосов.

Нина Викторовна заметила, что после того как люди стали обращаться в различные инстанции, машины стали подъезжать ночью и рано утром.

«Самое страшное, что ворота в водонапорную станцию всегда нараспашку. Туда любой может зайти. Директор говорит, что у него настроена видеокамера, но ведь у монитора никто круглосуточно не сидит и не наблюдает, что там происходит. А ведь это объект жизнеобеспечения поселка. И плюс там сливают воду прямо на территорию. Откуда мы знаем, что там сливают?»

- заметила она.

Нина Викторовна помогает собирать подписи под обращением в карельский следком и прокуратуру Пряжинского района.

Редакция нашего издания обратилась к Оксане Гаврош с просьбой прокомментировать ситуацию. Как только поступит ответ, мы обязательно ознакомим с ним наших читателей.

Пока же ситуацию можно охарактеризовать как из ряда вот вон выходящую. Муниципальное предприятие, отвечающее за снабжение Пряжи питьевой водой, заключает с коммерческой организацией договор и тем самым фактически подводит поселок к чрезвычайной ситуации. Ради чего? Ради коммерческой выгоды? Какая коммерческая выгода может быть за счет благополучия и здоровья людей? Тем более у муниципального предприятия, созданного для того, чтобы сохранять это самое благополучие.

Я искренне не понимаю, что происходит в головах у руководителей, которые допускают подобные эксцессы. Это какими управленческими принципами нужно руководствоваться, чтобы ради, я уверена, небольшой платы пожертвовать интересами многотысячного поселка? Боюсь, профессионализм муниципального звена дошел до того уровня, когда без прокурорского надзора ему уже не выправиться.