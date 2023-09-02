Катер столкнулся с крейсером «Аврора» в Петербурге

В Неве произошло водное ДТП с участием легендарного военного корабля, пришвартованного у Петроградской набережной Северной столицы.

В ночь на 2 сентября частный катер столкнулся с крейсером «Аврора», сообщает «Фонтанка» со ссылкой на свои источники. Обстоятельства инцидента устанавливает полиция.

Предварительно известно, что у катера вышел из строя генератор, маломерное судно потеряло ход. Течение его бросило на правый борт «Авроры». Все целы – и люди, и транспортное средство, и крейсер. // фото «Петрозаводск говорит»