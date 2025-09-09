Каскадеры показали свои трюки и рассказали о переломах в Петрозаводске

«Шоу каскадеров» (0+) дало пять представлений в Петрозаводске, на площадке у «Лотос Плазы». Наш оператор снял самые яркие моменты и пообщался с одним из каскадеров - Тимуром.

Каскадер Тимур работает в шоу четыре с половиной года. Рассказал, что технику всю делают сами, в том числе трансформеры. Работа очень интересная, правда травмоопасная. В прошлом году у Тимура было много переломов, которые до сих пор не дают полноценно работать. Но, несмотря на боль, он продолжает выходить на арену.

Это было шоу трюков и безумной скорости. Каскадеры демонстрировали дрифт, огненные эффекты, взрывы и головокружительные прыжки. Гигантский Big Foot давил машины, багги пролетали через ряды авто, а грузовики закладывали виражи и делали полицейские развороты.

Судя по отзывам, петрозаводчанам шоу понравилось.