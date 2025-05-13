Картошка в Карелии перешла в разряд деликатесов

Текст, фото: Алина Гапеева

По подсчетам Карелиястата, второй хлеб подорожал за последнее время на 32,3%. Но ведь без картошки жизнь многих карельских семей немыслима. Этот корнеплод придает особую питательность и неповторимый вкус многим блюдам.

«Ну, считай: картошка жареная, отварная, пюре, картофель фри, картофель пай. Картофельные пирожки с мясом, с грибами и так далее. Картофельные оладьи, картофельная запеканка…» — перечисляет топы картофельных блюд героиня знаменитого советского кинофильма.

Потекли слюнки? Тогда разговор о картошке не оставит вас в стороне.

Картошка по цене мяса

Честно признаюсь, что покупать картошку мне не доводилось ни разу в жизни – выращиваем сами, поэтому магазинные цены меня никогда не интересовали. Однако бурное возмущение покупательниц у лотка с картошкой в одном из супермаркетов заставило заострить внимание на проблеме. У прилавка с фруктами и овощами две пожилые женщины выбирали картофель. Краем глаза заметила на ценнике трехзначные цифры. Цены на второй хлеб меня шокировали: дешевле ста рублей за килограмм ничего не было.

«Вчера успела купить картошку по 64 рубля за килограмм. Мелковата, конечно, но пойдет. А египетская картошка — редкая гадость. Лучше не бери»,

— советовала одна покупательница другой.

При этом женщины сетовали, что картошка приличного качества в торговых точках отсутствует напрочь: «Абсолютно безвкусная — такая только на корм скоту».

Мне стало интересно, а что думают другие жители Карелии по поводу повышения цен на популярный продукт?

— Только сегодня купила картофель по 120 рублей за килограмм, заплатила 460 рублей за пакетик, это очень существенно для моей семьи. Тем более, если учесть, что моя семья состоит из пяти человек, и картошка идет везде: в суп, на ужин. В этом году обязательно будем сажать картофель, только у нас небольшой участок. Обычно не хватает, приходится покупать, — рассказала Татьяна Всеволодова из Эссойлы.

— Я слышала, что сто рублей за килограмм стоит свежий картофель, а не старый. Прошлогодний можно найти и дешевле. Картошка не является основным продуктом нашего стола. С недавнего времени мы его выращиваем самостоятельно, но много ее не сажаем, потому что в нашем рационе картошка не очень котируется: быстрые углеводы могут навредить фигуре и здоровью. При этом с удовольствием беру молодой картофель, который появляется всегда весной примерно по такой же цене, как сейчас, — около ста рублей (может, чуть-чуть пониже). Считаю, что свежий картофель более полезный, содержит витамин «С» и полезные микроэлементы. Картошку в нашей семье любят, цена на картофель не так сильно бьет по моему кошельку. Я могу его купить,—- поделилась петрозаводчанка Лада Романова.

— Сами сажаем. Нам хватает на зиму 14 ведер, еще делимся с родителями. Наша семья – это пятеро взрослых, один ребенок, — привела пример картофельной математики Анна Захарова из Ведлозера.

— Сажаем картошки столько, что весной можем продать излишки. В этом году мы сбываем собственный картофель по 70 рублей за килограмм, — рассказала Юлия Ояла из Сяпси.

Сами с усами

Большинство коренных сельских жителей привыкли выращивать картофель самостоятельно и считают, что иметь домик в деревне и при этом не держать несколько грядок под овощи – признак плохого тона. По крайней мере, в этом уверены люди преклонного возраста. Из поколения в поколение они передают «в наследство» земельные участки, картофельные семена и секреты выращивания картошки. Стоит уточнить, что получение щедрого урожая зависит от многих факторов: погодных условий, качества семян, питательности почвы и уровня трудоспособности самого огородника. Бывает, посадишь пять мешков, а соберешь только три — нормальная такая инвестиция. Ежу понятно, что от силы мысли картошка не вырастет.

«Не потопаешь — не полопаешь», — коротко и ясно говорится в народной пословице.

Известно, что выращивание картофеля требует значительных усилий и времени, поэтому многие предпочитают покупать ее.

Посадил картошку — спи спокойно

Представители послевоенного поколения не раз говорили, что в голодные годы люди выживали благодаря картошке, особенно когда хлеба не хватало. Приведу другой пример. Возможно, кто-то еще помнит 90-е годы, когда зарплату платили чайниками, навозом, мягкими игрушками — чем угодно, только не деньгами. И вот тем, у кого был свой огород, выживать было проще.

За последние 30 лет площадь используемых земель сельхозназначения сократилась с 293 до 59 тысяч гектаров. По различным причинам закрылись крупные сельскохозяйственные предприятия, земля перестала обрабатываться и частично заросла лесами. По данным на декабрь 2024 года, площадь картофельных полей в Карелии составляет 1,3 тысячи гектара.

«Если есть запасы картошки — с голоду не пропадете»,

— убеждала меня бабушка.

Теория стариков подтвердилась на практике: никакой форс-мажор (санкции, скачки цен, коронавирусная самоизоляция и всякое такое, связанное с доступностью продукта) нам не страшен, если в погребе хранится картошечка.

И никакие математические расчеты и доводы против выращивания этого продукта у людей старшего поколения не работают.

«Когда картошку сажать будем?» — терзают из года в год нервную систему детям родители.

Следуя совету мудрых людей, я обязательно посажу картошку. Хоть грядочку, ведра на четыре. © «Петрозаводск говорит»