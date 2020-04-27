Карельский ученый рассказал о связи самоизоляции и космоса

Профессор, заведующий кафедрой физиологии человека и животных, патофизиологии, гистологии Мединститута ПетрГУ Александр Мейгал в интервью газете «Петрозаводский университет» рассказал о том, как эффективнее выживать в условиях самоизоляции. Дело в том, что десять лет назад Мейгал принимал участие в проекте «Марс-500».

Тогда несколько космонавтов проживали на Земле потенциальный полет на Марс. В частности, они находились в изоляции от внешнего мира целых 520 дней.

Жители Карелии на Марс не летят, но находиться в самоизоляции непросто, поэтому предлагаем избранные выдержки из этого интервью, где профессор рассказывает о том, что нужна простая работа, четкие планы и регламентированное общение.

НУЖНА NEAT WORK (ТЩАТЕЛЬНАЯ ПРОСТАЯ РАБОТА)

- Да, проект «Марс-500» действительно во многом связан именно с длительной изоляцией и привязанностью к месту (confinement), хотя это только два фактора наряду с вынужденной малоподвижностью, замкнутостью коллектива, измененной коммуникацией. Наверное, поэтому из более 100 экспериментов на борту «Марса-500» около половины составляли психологические эксперименты и методы профилактики неблагоприятных воздействий длительной изоляции и малоподвижности.

Проект «Марс-500» проходил и завершился вполне удачно, все участники сохранили здоровье и работоспособность, что вселяет оптимизм. Но существуют две разные модели космических полетов. Первая модель — околоземный орбитальный полет. Его особенностью является быстрая и надежная связь с центром управления и возможность видеть Землю. У космонавта всегда есть уверенность, что помощь рядом, можно экстренно вернуться на Землю. Совсем другое дело — межпланетная экспедиция, когда задержка связи в силу удаленности нарастает (до 40 минут в случае марсианской экспедиции) и, в принципе, может прекратиться. Земля постепенно уходит из вида, возникает ощущение не только изоляции, но и оторванности от мира. В таком случае космонавт становится очень автономным.

Отбор в такие экипажи идет по другому принципу (командир без явно выраженных лидерских качеств, хорошее чувство юмора, спокойствие, художественные способности, взаимозаменяемость). Вот это настоящая изоляция. Подобных полетов еще не было, именно поэтому и проводятся модельные эксперименты типа «Марса-500».

На борту модуля «Марс-500» применялось 6 различных систем физической профилактики гипокинезии (состояние недостаточной двигательной активности. – Прим. ред.) - эспандеры, велоэргометр, два разных вида беговых дорожек. Не у всех это есть дома. Но ведь можно гулять недалеко от дома - 30 минут в день, по данным многих физиологических работ, достаточно для профилактики недостатка антигравитационной активности, ведущей к мышечной атрофии, остеопорозу и детренированности сердечно-сосудистой системы.

Есть также такое понятие, как neat work (тщательная простая работа). Этим термином обозначается способ профилактики малоподвижности, когда нужно намеренно делать больше движений (завинчивать гайки, собирать и разбирать приборы, без особого смысла). Это используется и на борту МКС. В нашем случае нужно делать больше «обычных движений» - более тщательную уборку квартиры, починку чего-либо, чаще вставать и садиться. Переход к более слабым нагрузкам — лично для меня большая проблема, так как я привык к почти ежедневным пробежкам.

САМОИЗОЛЯЦИЯ – ТЕСТ НА САМООРГАНИЗАЦИЮ

- Студенты, уехавшие домой, напоминают космонавтов в межпланетной экспедиции. Когда шла предварительная работа по «Марсу-500», мы подготовили исключительно подробную инструкцию по применению электромиографии на борту модуля (целую книгу на двух языках, так как были и иностранные «марсонавты»), множество раз мы отрепетировали ее применение. На каждый эксперимент был назначен ответственный.

Также у участников проекта была циклограмма, то есть расписание действий (эксперименты, отдых, гигиена), на каждый из 520 дней. В принципе, эксперимент мог уже проходить полностью без руководства со стороны. Существовали штатные меры и запасные планы (план Б). Таким образом, любой эксперимент по изоляции должен быть очень хорошо подготовлен, чтобы студент (в нашем случае), попав в подобную ситуацию, мог какое-то время продержаться, то есть учиться, прежде всего сам.

Примерно так же, как в космонавты отбираются самые мотивированные и знающие, предполагается, что наши студенты тоже отобраны и мотивированы учиться. У студентов есть календарный план (циклограмма), инструкции (вопросы к занятию, методические разработки и учебники), есть связь (телефон, электронная почта, Интернет). В каком-то смысле студент должен уметь быть один и учиться сам, у него все есть для этого. Но нужна и обратная связь (оценка успеваемости). Это очень напоминает обратную связь о функциональном состоянии космонавтов, получаемую при помощи физиологических телеметрических приборов.

В определенном смысле самоизоляция - это тест на самоорганизацию студентов. И преподавателей тоже. Современные студенты отлично организуются в группы в Интернете. Также очень важна обратная связь от студентов, которым нужна поддержка - моральная, учебная. Для этого есть возможность связаться с преподавателем.

Но поддержание постоянного общения тоже является фактором, который может перейти в свою противоположность. От общения можно устать. По научным данным, человек способен общаться примерно со 150-200 другими людьми (по данным исследования соцсетей), именно такими были и общины первобытного человека, столько имен и характеров мы можем различать и запоминать. В этом смысле большие потоки студентов находятся на пределе возможностей человеческого общения.

ПОКА МЫ НА ЛУНЕ, А НЕ НА МАРСЕ

Но если опять говорить о физиологии, то совет тот же, который был дан выше: двигайтесь по любому поводу. Еще одна из главных проблем в космосе - снижение зрения. Берегите глаза, контролируйте количество времени за компьютером, делайте перерывы. Выходите на балкон, смотрите на мир.

С точки зрения физиологии, первые две недели в новых условиях уходят на адаптацию, затем возникает привыкание. В принципе, мы уже вошли в новое стабильное состояние. Затем, после самоизоляции, две недели уйдет на возвращение к прежней жизни. Наша самоизоляция на самом деле не очень долгая по сравнению с 520 днями в экспедиции на Марс.

Здесь скорее подходит сравнение с экспериментом по подготовке лунной экспедиции, которая займет примерно один месяц. Сейчас мы примерно на Луне, и уже возникают мысли о возвращении.

О том, как самоизоляция изменила жизнь самого профессора, – в полном тексте интервью, стр. 4.