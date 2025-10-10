Карельский кузнец выковал ворота в храм на Кукковке

В строящемся храме на Кукковке устанавливают кованые двери и ворота. Выковал изделия местный умелец.

Мужчина использовал в работе сталь и латунь. Мастер ковал, варил, чеканил, патинировал и использовал метод литья, выполнялись и слесарные работы.

Готовые изделия установили в храме Казанской иконы Божией Матери. Они украсили северные и южные врата, а также центральные двери храма.

«Очень красивые! Мастерам браво!» - оценили люди.

«Создалось впечатление как будто свет излучается от центра во все стороны. Красота!», - отозвались о результате. Мастер подтвердил, что так и было задумано.