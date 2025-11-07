Карельские спортсмены получили звания мастеров спорта

Четверо карельских спортсменов удостоены звания мастера спорта России. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.

Так, Николай Мячин, Артем Редькин и Максим Сорокин стали мастерами спорта по биатлону. Зимой они ярко проявили себя на первенствах России среди юношей и девушек 17-18 лет в Уфе и Красноярске.

В свою очередь Екатерина Лянгина получила звание мастера спорта по лыжным гонкам. Она одержала победу на всероссийских соревнованиях памяти Владимира Беляева в Апатитах. В 2024 году она уже стала мастером спорта по биатлону.

