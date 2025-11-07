07 ноября 2025, 12:49
Карельские спортсмены получили звания мастеров спорта
Карельские биатлонисты удостоены высоких званий
Фото центра спортивной подготовки
Четверо карельских спортсменов удостоены звания мастера спорта России. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.
Так, Николай Мячин, Артем Редькин и Максим Сорокин стали мастерами спорта по биатлону. Зимой они ярко проявили себя на первенствах России среди юношей и девушек 17-18 лет в Уфе и Красноярске.
В свою очередь Екатерина Лянгина получила звание мастера спорта по лыжным гонкам. Она одержала победу на всероссийских соревнованиях памяти Владимира Беляева в Апатитах. В 2024 году она уже стала мастером спорта по биатлону.
Ранее сообщалось о том, что карельские хоккеисты одержали победу в Череповце.