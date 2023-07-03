Карельская таможня отметила юбилей

Расположенная на границе с Финляндской Республикой таможня фактического контроля Карелии в первый день июля отметила 15 лет со дня образования.

«Благодаря сплоченному, скоординированному и высокопрофессиональному коллективу, в котором всегда есть поддержка, взаимопонимание и помощь в любых ситуациях, Карельская таможня всегда с честью и на высоком уровне выполняет поставленные перед ней задачи, — отметил начальник таможни Владимир Данченков.

Коллектив таможни поздравили заместитель главы Карелии Александр Пшеницын, председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович, а также руководители территориальных органов федеральной исполнительной власти и учреждений, представители Петрозаводской епархии. Сотрудникам Карельской таможни были вручены ведомственные награды и благодарственные письма от правительства республики.

Напомним, 1 июля 2008 года была проведена реорганизация таможенных органов, расположенных в Республике Карелия». Костомуншская, Петрозаводская и Сортавальская таможни были слиты в одну — Карельскую.//фото пресс-службы Карельской таможни