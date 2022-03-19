Карелия участвует в традиционной Неделе детской книги

Ежегодное всероссийское мероприятие Неделя детской книги в этом году приурочено к 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского, и будет проходить с 24 марта по 3 апреля.

Карелия традиционно присоединалась к мероприятию. Поэтому юных жителей республики ожидают встречи с писателями и художниками-иллюстраторами, мастер-классы, просветительские программы, квизы, театральные представления и показы мультфильмов.

Всего организаторы проведут более 25 мероприятий. Так, Неделя стартует 24 марта в Центре Рериха, где состоится телемост с поэтессой Людмилой Фоминой-Яблуновской (г. Сургут) и писательницей Татьяной Дудиновой (г. Петрозаводск) (7+). Также ребят в этот день ждут на книжную выставку, на большую виртуальную игротеку (12+) и на презентацию новой книги.

Более подробную информацию о мероприятиях можно узнать на официальном сайте Национальной библиотеки Карелии.