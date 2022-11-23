Карелия оказалась среди аутсайдеров по уровню вакцинации от гриппа

Рейтинг регионов по охвату вакцинацией против гриппа представил Роспотребнадзор.

В пятерке лучших по стране, по данным на 18 ноября, оказались Ханты-Мансийский автономный округ (53,7%), Тюменская область (53,5%), Ямало-Ненецкий автономный округ (52, 9%), Мордовия (51,7%), Астраханская область (49,7%).

Среди аутсайдеров – Мурманская область (23,7%), Псковская область (27,4%), Республика Коми (28,9%). Карелия заняла 85 место с показателем 29,9%.

«Уровень охвата населения вакцинацией против гриппа в целом по Российской Федерации составляет порядка 41% (40,9%)»,

- подчернкнули в Роспотребнадзоре. Ведомство будет каждую неделю публиковать подобный рейтинг.

Власти Петрозаводска ранее сообщили, что привиться от гриппа и ковида можно в поликлиниках, в ТРК «Лотос Plaza» и в здравпункте ПетрГУ. Отметим, что уровень заболеваемости ОРВИ в регионе превышает эпидпорог почти на 21%. // фото unsplash.com