Как в Карелии проходят лечение и реабилитацию участники СВО

Участник специальной военной операции может выбрать медицинское учреждение на территории Карелии, в котором он хочет поправить здоровье. Медицинское обслуживание ему будет предоставлено вне очереди. А если он не может самостоятельно добраться до поликлиники или больницы, к нему на дом выедет бригада медиков со всем необходимым оборудованием. Об этом на Комитете по здравоохранению и социальной политике Заксобрания Карелии рассказала заместитель главы республиканского Минздрава Галина Матвеева.

В течение месяца после получения медицинской организацией информации о прибытии участника СВО для него организуется диспансеризация: медики оценивают состояние здоровья, определяют, нужны ли дополнительные исследования. «Якорными» медучреждениями по оказанию психологической и психотерапевтической помощи определены Госпиталь для ветеранов войн и Республиканская психиатрическая больница. В случае необходимости обеспечивается постоянно динамическое наблюдение за пациентом с помощью телемедицинских технологий.

«При наличии показаний специализированная, в том числе, высокотехнологичная медицинская помощь оказывается участнику специальной военной операции во внеочередном порядке»,

— подчеркнула Галина Матвеева.

Такой же порядок — вне очереди — касается и медицинской реабилитации, и паллиативной помощи. Участники СВО при наличии показаний получают санаторно-курортное лечение вне зависимости от наличия у них инвалидности. На всех этапах получения медицинской помощи бойцы имеют право на консультацию психолога как при самостоятельном обращении, так и по направлению лечащего врача.

«Многие жалуются, что долго идут документы. Хотелось бы услышать, как решаются проблемные вопросы»,

- заявил председатель Комитета Алексей Хейфец.

«Все проблемы отрабатываем индивидуально. Бывают случаи, когда участник СВО вообще не хочет обращаться в медицинские учреждения»,

- ответила заместитель министра здравоохранения.

Для того чтобы помощь дошла до каждого бойца СВО — о ней надо знать, подчеркнули депутаты Заксобрания. Парламентарии попросили региональный Минздрав усилить информационную работу, в том числе навести порядок на сайтах медицинских организаций, возможно, подготовить дополнительные флаеры и буклеты.

Фото: ЗС РК