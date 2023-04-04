Как Карелия будет осваивать Арктику в новых политических условиях

Обсуждение программы освоения Арктики в Законодательном собрании Карелии состоялось в знаковый день – 4 апреля Финляндия вступила в блок НАТО. Поэтому, кроме экономических, научных и культурных аспектов, в парламенте говорили и о вопросах безопасности. Тем подняли много, и за два часа, конечно, все обсудить не успели.

Спикер карельского парламента Элиссан Шандалович отметил, что геополитическая ситуация, в том числе и в арктической зоне существенно изменилась. Полноформатная деятельность Арктического Совета приостановлена по инициативе западных стран – участников Совета.

«Россия проводила и будет продолжать свою миссию в Арктике. Попытки отдельных государств провозгласить реализацию проектов в Арктике без участия России обречены на провал. Развитие Арктики остается для нашей страны государственным приоритетом и в текущей ситуации приобретает еще большее значение»,

- подчеркнул председатель Законодательного собрания республики.

Карельская Арктика – часть общероссийской Арктики, региона, который вызывает растущий интерес со стороны не только российского руководства, но и руководителей других арктических государств, рассказал сенатор от Карелии Владимир Чижов. Вопрос о богатейших ресурсах и их распределении становится все более острым.

«До сей поры охрана арктического побережья не рассматривалась как первостепенная задача. Но сейчас мы работаем в новых политических условиях. Например, наши маяки в Арктике работают на ядерных источниках энергии. Встает вопрос об охране границ. Новая Концепция внешней политики России принята четыре дня назад. Арктике в ней уделено места в полтора раза больше, чем США и другим англосаксонским странам»,

- отметил Владимир Чижов.

Идет рост конфликтного потенциала, рассказал сенатор. Работа российских специалистов на Шпицбергене (принадлежит Норвегии) может оказаться под угрозой срыва. Формально с 2021 года Россия - председатель Арктического Совета. Но проблема в том, что сам Арктический Совет не работает. Роль Карелии как одного из арктических регионов России очень велика, и перед ней поставлены определенные задачи: в частности, совершенствование судоходства по Беломорско-Балтийскому каналу и создание хранилища информационных данных.

Советник при ректорате ПетрГУ, научный руководитель Института североевропейских и арктических исследований ПетрГУ Валерий Шлямин заявил, что Карелия – это полностью приграничный арктический регион, есть повод задуматься о миссии Карелии на фоне тектонических изменений в мировой политике и экономике. Нужно осмыслить все явления, которые происходят в мире, и Карелия не может жить дальше без четкой стратегии развития.

Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев рассказал о поддержке арктических проектов: 34 млн рублей – это только гранты в сфере туризма. Привел в пример компанию «Сегежа Норд», как одного из самых успешных инвесторов: построенная гостиница уже работает, там размещаются, в том числе, и туристы, которые приезжают в Сегежу. Вспомнил и про дорогу, построенную к отелю в лесу, про которую подробно писал наш портал.

«Это средства, которые мы можем направить на создание инфраструктуры, ни на что больше».

Одобрено строительство детского сада в Калевале – на 600 млн рублей, недавно получили положительное заключение, рассказал Ермолаев. А вот что беспокоит министра, так это экологические процедуры, которые вынуждены проходить предприниматели. Например, если магазин стоит в пределах населенного пункта, то экспертизы не нужно, если за пределами – такая процедура обязательна.

Депутат карельского парламента Эмилия Слабунова напомнила о высокой чувствительности к изменениям и уязвимости природных систем Арктики. Поэтому предложение об отказе от экологической экспертизы нельзя даже рассматривать. Наоборот, тему сохранения природы нужно только усиливать, считает депутат.

«Освоение Арктики – это экспедиция к Земле Санникова. Нужно найти золото, но не нарушить баланс»,

- заметил председатель Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Законодательного собрания Карелии Леонид Лиминчук.

На территории Карелии в Арктическую зону включены шесть муниципальных районов - Кемский, Беломорский, Лоухский, Калевальский, Сегежский районы, а также городской округ Костомукша. Инвесторы Арктической зоны получают ряд льгот и преференций, в частности, для них предусмотрены льготные кредиты (под 3,5% годовых) и налоговые каникулы сроком до 15 лет. Резидентами Арктики на сегодняшний день стал 61 предприниматель. В Карелии крупнейшие арктические проекты - строительство нового ЦБК в Сегеже и модернизация АО «Карельский окатыш» в Костомукше.

Роман Лучин, резидент Арктической зоны, реализует проект в Лоухском районе, построил глэмпинги (почти как кемпинг, но вместо палаток комфортные домики). Преференции - это хорошо, говорит Роман, но в настоящее время предусмотрена пониженная ставка налогообложения, при условии, что доход от бизнеса составляет не менее 70 процентов. Но сейчас его бизнес только-только развивается, и он никак не может приносить 70 процентов прибыли. В Мурманске, например, эта правовая коллизия устранена. В общем, карельским законодателям есть чем заняться.

Помимо районов Карелии, в Арктическую зону входят восемь регионов: четыре субъекта России полностью (Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО, Мурманская область) и муниципальные образования еще четырех субъектов (Республики Коми, Архангельской области, Красноярского края, Якутии). По планам Правительства РФ, к 2030 году количество проектов с господдержкой должно составить не менее 1300, объем фактических частных инвестиций — не менее 730 млрд рублей. Ранее власти Карелии выступили с инициативой внести изменения в федеральное законодательство по упрощению процедуры предоставления участков в Арктической зоне. В частности, предлагается упростить порядок формирования земельного участка, одномоментно с его предоставлением.

Карелия уже третий год входит в Арктическую зону России, это позволило реализовать программу «Гектар Арктики» - получить землю на пять лет в безвозмездное пользование, напомнила министр имущественных и земельных отношений Янина Свидская. Органы местного самоуправления провели большую работу по формированию территорий – 337 тысяч гектаров было включено в программу. Самая большая площадь в Лоухском районе, причем 98 процентов - это лесной фонд. Принято 703 положительных решения по программе «Гектар Арктики». Индивидуальное жилищное строительство – самый популярный вид использования, более 50 процентов. Поступали даже заявки с Дальнего Востока.

Доцент кафедры экономики и финансов КФРАНХиГС Светлана Мяки призналась, что уже два года пытается ответить на вопрос: «Насколько образование, которое мы даем, отвечает нынешним вызовам?». Да, читают дисциплины – государственная политика природопользования, маркетинг территории и другие, но этого явно мало. Совместно с Карельским научным центром разработали проект по экспорту образования. Открыли еще одного интересанта – Костомукшский политехнический колледж. Это мощнейшая площадка для подготовки будущих предпринимателей Арктики, считает Светлана Мяки.

На круглом столе также выступил директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг. В первую очередь, он раскритиковал название мероприятия.

«Развитие Карельской Арктики: настоящее и будущее». Нет, товарищи, без прошлого не получится. Для того чтобы знать, куда мы идем, надо знать, откуда мы идем».

Гольденберг напомнил, что северные поморы еще в стародавние времена имели в Арктике две торговые компании. Также туристический поток – «это один из путей, который для нас свет в окне». Музеи, особенно муниципальные, имеют очень интересные фонды, в отдельных регионах России музеи стали просто локомотивами развития туризма.

«Да, каждый район Карелии имеет свою стратегию, концепцию. А на деле - музеи объединяют с библиотеками. Осталось восемь из тринадцати. Муниципальные музеи теряют юридическое лицо, это надо остановить. Туристический поток – это прекрасно. А чем зазывать, если музеев не будет?»

Михаил Гольденберг также заметил, что без духовного освоения Арктики ничего хорошего не получится. В Архангельске, например, есть музей художественного освоения Арктики, в Карелии тоже фонды богатейшие. Скоро будем отмечать 90-летие ББК, в Национальном музее есть восемь тысяч уникальных фотографий, они вызывают огромный интерес. Гольденберг предложил не ограничиваться круглым столом, а провести большую конференцию, посвященную Арктике.

Спикер карельского парламента Элиссан Шандалович поддержал предложение Гольденберга и пообещал на следующий форум пригласить ученых Карельского научного центра. // Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Республики Карелия.