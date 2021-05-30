30 мая 2021, 15:47
Происшествия

К жителям Петрозаводска возвращается горячая вода

Повреждения на сетях Петрозаводской ТЭЦ ликвидированы

В ближайшее время в квартиры петрозаводчан вернется горячая вода, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба карельской столицы.

«14:55 – повреждение на сетях Петрозаводской ТЭЦ устранено. Началась запитка потребителей горячей водой (районы Древлянка, Перевалка)»,

– говорится в сообщении.

"Петрозаводск говорит" ранее писал о сегодняшней аварии на линиях горячего водоснабжения. // Фото: mkivanovo.ru

Обсудить
просмотр
188026
Метки: 
Карелия
Петрозаводск
Горячая вода
горячее водоснабжение
ЕДДС
Древлянка
Перевалка
петрозаводская ТЭЦ