30 мая 2021, 15:47
К жителям Петрозаводска возвращается горячая вода
Повреждения на сетях Петрозаводской ТЭЦ ликвидированы
В ближайшее время в квартиры петрозаводчан вернется горячая вода, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба карельской столицы.
«14:55 – повреждение на сетях Петрозаводской ТЭЦ устранено. Началась запитка потребителей горячей водой (районы Древлянка, Перевалка)»,
– говорится в сообщении.
"Петрозаводск говорит" ранее писал о сегодняшней аварии на линиях горячего водоснабжения. // Фото: mkivanovo.ru