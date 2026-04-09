Изменится расписание междугороднего автобуса в Карелии

В паблике «Карелавтотранса» анонсировали изменения в расписании междугороднего автобуса.

Коррективы внесли в расписание автобуса, следующего по маршруту № 534 «Петрозаводск — Лахденпохья».

Сообщается, что с 10 апреля автобус из Петрозаводска будет отправляться ежедневно в 14:00, а по пятницам — в 17:00.

Ранее сообщалось об изменении стоимости проезда по маршрутам № 520 «Петрозаводск — Суоярви» и № 521 «Петрозаводск — Поросозеро через Суоярви».