Роженица месяц лежала в роддоме, потому что не на чем было ехать домой

Текст: Елена Малишевская

В социальных сетях активно обсуждают материал газеты «Пудожский Уездъ», посвященный поселку Водла. «Зона отчуждения или населенный пункт?» - уже в заголовке задается вопросом автор статьи, и все факты, которые приводятся далее, говорят о том, что это скорее зона отчуждения. Разбитая дорога, вода из водовозок за плату, медицинские услуги два раза в неделю, клуб на замке. Впрочем, не все жители Водлы согласны с такими черными красками, которыми малюют их поселок. Там живут активные и, судя по всему, оптимистичные люди. А некоторые даже возвращаются на малую родину из Санкт-Петербурга.

Инна Авдевич родилась в поселке Черная речка Пудожского района, а когда пошла во второй класс, семья переехала в Водлу. Это был большой поселок, мощный леспромхоз, двухэтажная школа, в которой 18 классов, в каждом — по 30 человек.

«Там было здорово! На тот момент тысяч пять жителей было. Поселок был специально построен для лесорубов. Жена моего брата работала стоматологом. Ее подружка — акушеркой. Я после десятого класса уехала в Питер и уже ровно 49 лет живу здесь».

Сейчас в Водле не то что стоматолога или акушерку, обычного фельдшера ждут, как второго пришествия. А приезжает она из Кубовского ФАПа два раза в неделю на три часа.

Роддом в Пудоже давно закрыли. Если кто надумает в Водле рожать, то надо ехать либо в Медвежьегорск — это примерно 260 км, либо в Петрозаводск — 430 км. Долго и дорого.

«Одна роженица месяц жила в роддоме, потому что денег не было на обратную дорогу. Частники заламывают много, а автобус не ходит. У людей нет выбора. Ну очень все грустно»,

- рассказывают местные жители.

Инна Авдевич вспоминает, что в поселке полвека назад было много магазинов, активно работал клуб. Рейсовый автобус ежедневно: утром в Пудож, вечером из Пудожа. Сейчас многое кардинально изменилось. Дороги из Пудожа до Водлы практически нет: весной и осенью не проехать. Регулярного автобусного сообщения с райцентром тоже нет. Но летом Инна ездит в Водлу обязательно. Где еще найдешь такую природу и красоту, как не в Карелии.

«Летом 70 км ехала два с половиной часа. Мои сестры и одноклассники там и сейчас живут. Кстати, сосед по Водле был моим соседом в Питере. Рядом в Санкт-Петербурге жили, сейчас переехал обратно в Водлу с супругой!»,

- рассказывает Инна Авдевич.

С тем, что клуб закрыт на замок, «мероприятия проводятся крайне редко, культурный досуг для подрастающего поколения отсутствует», категорически не согласен глава Пудожского района Алексей Зубов. Культура в районе есть. Вот в соседнем Кубово после ремонта открыли Дом культуры. Всего каких-то 24 километра от Водлы.

«Открыли 10 ноября, в День полиции. Хороший был концерт. И Дом культуры теперь выглядит хорошо! Нет, снаружи, конечно, не очень. Но внутри — очень даже. И небольшой спортзал там есть для занятий»,

- рассказывает Алексей Зубов.

А еще недавно в Водле поставили новую детскую площадку. Правда, заслуги власти тут нет: активные селяне сами подавали заявку на грант в фонд поддержки местных инициатив.

«Пудожский район стал сырьевым придатком для крупных ЦБК республики, а оставшиеся в нем населенные пункты и жители, многие из которых пенсионеры, - видимо, головной болью, на содержание которых нужно тратить деньги. Наверное, поэтому и переселяют в бетонные коробки в крупный город. Так экономически выгодно для государства. А молодежь, уехавшую из деревень в большие города, загнать в ипотечные клетушки, где они вынуждены работать круглыми сутками, чтобы закрыть ипотеку и на оставшиеся деньги прокормить и одеть себя на чужбине, вдали от родной земли, на которой им не нашлось работы...",

- пишет автор статьи в газете «Пудожский Уездъ».

И с ним трудно не согласиться. Лес из этих краев вывозят круглый год, а с этого жители Водлы не имеют ровным счетом ничего. Нет даже нормальной дороги. Ездят на своих авто до райцентра, регулярно машины «ушатывают» и ремонтируют.

Судя по информации в интернете, в Водле сегодня проживают 149 человек, причем школьного возраста — семеро. Сами жители поселка пишут, что это не так.

"На сегодняшний день в поселке Водла проживает 350 человек, а если считать по прописке, то около 600 человек. И не так уж мрачно у нас, как написали в газете»,

- отмечает Марина Гришина.

Судя по активной группе Водлинской школы и фотографиям в паблике, жизнь в поселке действительно есть. Праздники отмечают, мероприятия проводят, маршем на День Победы ходят.

Инна Авдевич, которая уехала из Водлы 49 лет назад, мечтает туда вернуться. Бросить питерскую суету, продать квартиру и построить дом в родном поселке. Жить там спокойной жизнью пенсионерки: наслаждаться природой, ловить рыбу, собирать грибы и ягоды.

Вот только Инна всерьез опасается за свои вложения: начнешь строить дом, а через несколько лет поселок и вовсе закроют. Ведь с такими темпами разрушения скоро может не остаться ничего... // Фото: Елена Малишевская, паблик «Пудожский Уездъ».