Из аварийного дома семью пытались переселить в нежилое помещение

Текст и фото: Антонина Кябелева

Семье Патрушевых, которая проживает в Петрозаводске, на улице Ровио, 2б в аварийном доме, петрозаводская администрация за последние пять лет четыре раза предоставляла жилье. И каждый раз семья из пяти человек отказывалась переезжать, предпочитая ютиться в 32-метровой квартирке в старом деревянном доме с печным отоплением и холодной водой.

На первый взгляд может показаться, что Патрушевы слишком разборчивы. Городская администрация не раз пыталась переселить семью в благоустроенную квартиру через суд. Но суд неоднократно отклонял требования администрации, подтверждая тем самым, что претензии со стороны Патрушевых к предоставляемому жилью вполне обоснованны. Парадоксально, но один раз Патрушевых пытались заселить в нежилое помещение бывшей библиотеки. Тогда, правда, до суда дело не дошло.

Мы попытались разобраться в этой истории и понять, почему за бюджетные средства приобретаются квартиры, в которые люди не хотят переезжать из полуразвалившегося деревянного дома, который зимой невозможно даже как следует протопить.

Наталья Петровна с супругом живет в «клетушке» на Ровио, 2б больше сорока лет. Семья воспитала троих детей, двое из которых, Евгений и Елена с дочкой-первоклассницей, до сих пор живут вместе с родителями.

Старший сын живет в этом же доме, только в соседнем подъезде. Условия его жизни не лучше, но у него хотя бы отдельная квартира, хоть и с замерзающей временами канализацией. Еще в 2006 году квартиры в доме были признаны непригодными для проживания.

Маленькая двухкомнатная квартирка с крохотной кухонькой, где с трудом может развернуться один человек, - все, что есть у семьи. Наталья Петровна стала сиротой в шесть лет, ее воспитывала бабушка.

- Мы жили вчетвером на пятнадцати квадратных метров. Дом был на улице Коммунистов, тоже с печным отоплением,

- рассказала Наталья Петровна.

После свадьбы она переехала в дом на Ровио, 2б. Когда родился третий ребенок, семье предоставили двухкомнатную квартиру площадью 32 квадратных метра. В ней семья живет до сих пор. Здесь выросли дети Натальи Патрушевой, родилась внучка. Наталья Петровна, Елена и Евгений не скрывают, что совместная жизнь в квартире, когда толком не знаешь, как разместить всех на ночь, давно превратилось в ежедневную пытку. И Елена, и Евгений имеют работу, но уровень их зарплаты не позволяет взять ипотеку. Единственная надежда - получить нормальную квартиру от муниципалитета. Но вот с этим как раз и возникла загвоздка.

- Зимой во время морозов дровами квартиру не протопить. Печное отопление в аварийном состоянии, печку топишь – в квартире воняет гарью. Мы часто включаем на ночь обогреватели. А проводка в доме очень старая.

Бывает, ложишься спать и боишься, что уже не проснешься. Дом может загореться, как спичка. Если небольшой мороз, то утром в квартире градусов 14-15 тепла. В доме нет горячей воды, соответственно, ни помыться, ни душ принять.

Друзьям и родственникам мы уже надоели, ходим помыться. Холодная вода во время морозов ночью часто замерзает, вместо туалета стоит ведерко. Это условия не для проживания, а для существования, - рассказал Евгений.

В 2013 году Патрушевы подали иск в Петрозаводский городской суд с требованием к администрации предоставить им благоустроенное жилье. Суд удовлетворил требования граждан, обязав мэрию Петрозаводска предоставить семье из пяти человек благоустроенное жилье общей площадью с учетом нормы предоставления на одного человека (15 квадратных метров). С этого времени Патрушевы имеют право на получение благоустроенной, как минимум трехкомнатной (речь идет фактически о трех семьях), квартиры площадью не менее 75 квадратных метров.

В 2014 году дом был признан аварийным и попал в региональную программу расселения аварийного жилья.

Первый раз квартиру на улице РигачинаПатрушевым предложили в 2015 году. В помещение бывшего общежития, рассказала Наталья Петровна, раньше располагались актовый зал и подсобка. Юрист Лилия Петрашкевич, которая не раз представляла интересы Патрушевых в суде, объяснила, что в квартире было всего две комнаты, хотя Патрушевы претендовали на трехкомнатную квартиру.

- Нельзя заселить разнополых граждан в одну комнату без их согласия. А брат с сестрой такого согласия не давали,

- объяснила юрист.

Елена рассказала, что в суде представитель городской администрации предлагала разные варианты размещения в двухкомнатной квартире: взрослого сына предлагали поселить в комнату родителей или всех женщин заселить в одну комнату, а мужчин в другую.

- Мой папа даже возмутился, почему должен отселяться от жены и спать с сыном,

- вспомнила Елена Патрушева.

Тогда суд встал на сторону граждан, которые не хотели заселяться в двухкомнатную квартиру. По словам Евгения, помещение было в таком кошмарном состоянии, что в него даже зайти было страшно.

Лилия Петрашкевич рассказала, что на приеме в администрации сотрудница мэрии объяснила предоставление двухкомнатной квартиры своим личным решением. Разговор был записан на диктофон, а в полицию ушла жалоба на действия чиновницы, которую затем вызывали в ОБЭП для дачи пояснений. По мнению Петрашкевич, именно жалоба в правоохранительные органы стала причиной того, что семья попала в «черный список».

Следующий вариант на улице Репникова,15 удивил даже мэра Петрозаводска Ирину Мирошник, когда она узнала о том, какие документы ей на подпись подготовили подчиненные.

Патрушевым предложили переехать в помещение, где раньше располагалась детская библиотека. Мало того, помещение оказалось в статусе нежилого.

- Помещение было в ужасном состоянии. Одна дверь выходила во двор, вторая на улицу Репникова. Я получила официальные документы, что помещение находится в статусе нежилого и записалась на прием к Ирине Мирошник. Она посмотрела документы и даже в лице изменилась. Буквально через три дня мы получили документы об отмене постановления главы Петрозаводска о предоставлении нам помещения бывшей библиотеки,

- рассказала Наталья Петровна.

В 2017 году семье выделили квартиру на улице Боровая, 3. Дело опять дошло до суда. Семья отказалась переезжать в отдаленный район, так как было очень тяжело добираться до работы, а маленькую Валерию просто некому было водить в садик, расположенный на Кукковке.

- В этой квартире умерла бабушка. Там такая вонь была, неприятно вспоминать,

- рассказала Елена.

Патрушевым пришлось прекратить судебное производство, и они вновь попали в конец очереди на предоставление жилья.

- Как только мы закрыли судебное производство, нашим соседям предоставили большую квартиру в новом доме. Я 38 лет в очереди отстояла, у меня инвалидность есть. А соседи два с половиной года были в очереди и получили новую квартиру. Конечно, мне обидно. Я пошла в мэрию, спросить, а почему нам хорошую квартиру не предлагают. Мне прямым текстом ответили, дескать, меньше нужно было кляузы строчить,

- сказала Наталья Петровна.

В четвертый раз очередь подошла в 2020 году. Патрушевым вновь предложили «неликвид» - помещение в бывшем общежитии на улице Кооперативная, 3а.

- Я имею инвалидность, мне на второй этаж тяжело подняться, а на Кооперативной квартира на четвертом этаже. Там квартиры сделаны из подсобных помещений. Нам все время такие квартиры предоставляют, - с отчаянием в голосе заметила Наталья Петровна.

Евгений снял «прелести» очередного жилья на видео. Треснутый унитаз, обшарпанные ванная комната и туалет, наспех заделанные швы в стене, старая батарея, под которой образовалось ярко-коричневое пятно, отсутствие вентиляционной системы на кухне, - перечислять неприятные нюансы можно долго. Очевидно, что Патрушевых опять пытаются переселить в проблемную квартиру. Если по плану она считается трехкомнатной, то по факту имеется две комнаты плюс зона кухни с прихожей.

- Получается, мне опять спать на кухне? По сути, чиновники над нами издеваются, по-другому не скажешь. Мне кажется, что если бы люди, которые занимаются распределением жилья, побыли бы в таких условиях, в каких мы вынуждены существовать всю жизнь, то они бы совсем по-другому к нам относились,

– уверен Евгений.

В декабре 2020 года Петрозаводский городской суд принял решение в пользу Патрушевых, признав, что предоставленное семье жилье не соответствует требованиям законодательства.

По словам Петрашкевич, в ходе строительно-технической экспертизы выяснилось, что последний косметический ремонт был проведен около 15 лет назад, а на кухне отсутствует система вентиляции.

- Такую квартиру никому нельзя предоставлять по договору социального найма, так как в договоре прописано, что инженерно-техническое оборудование находится в удовлетворительном состоянии. Но системы вентиляции на кухне вообще нет, и ее невозможно сделать. При первом осмотре квартиры кран в кухне не был подсоединен к системе канализации. Мы открыли кран, и вода стала вытекать на пол. Даже посуда грязная от прежних жильцов осталась. При этом существует акт приема квартиры, в котором зафиксировано, что квартира убрана, мусора нет. Нужно понимать, что чиновники, принимая квартиру, берут на себя ответственность. С моей точки зрения, это нарушение контракта. Вы представляете, для того чтобы отключить конфорки, нужно было обесточить электроплиту. Естественно, возникает вопрос, как такую квартиру вообще приняли,

- до сих пор удивляется Лилия Петрашкевич.

Почему люди, которые десятилетиями живут в ужасных условиях, не хотят переезжать в благоустроенные квартиры, на приобретение которых истрачены миллионы бюджетных средств? Лилия Петрашкевич считает, что главная беда в халатном, безразличном отношении чиновников к своим обязанностям. С ее точки зрения, в техническом задании по приобретению жилья все безупречно. Если бы квартиры для граждан приобретались в строгом соответствии с техническим заданием, то никаких проблем не было бы. Но на уровне приемки квартиры, чиновники слишком на многое «закрывают глаза».

Многочисленные иски, которые рассматриваются в Петрозаводском городском суде, красноречивее всего подтверждают эту точку зрения. Чиновники не для себя же квартиру выбирают. Безразличие и формальный подход к выбору жилья для переселенцев, как мне кажется, усугубляется еще и откровенной завистью облеченных властью людей к самой возможности получить бесплатно квартиру. Никогда не забуду, как молодой прокурор, участвовавший в подобном деле, после судебного заседания с откровенной досадой заметил, что в то время как ему приходится выплачивать ипотеку, некоторые получают жилье бесплатно, да еще капризничают.

Я много раз слышала от граждан, что при реализации своего права на квартиру от государства они сталкиваются с «гремучим коктейлем» нескрываемой зависти и пренебрежения со стороны чиновников. Да, сегодня многие бояться перечить очередной «благодетельнице», чтобы не оказаться в «черном списке» и не попасть в переделанную общагу с текущим краном и кривыми полами. Нам пытаются внушить, что власть чиновников безгранична, что гражданин, посмевший спорить с ними, скорее расшибет лоб, чем получит нормальное жилье. Пример семьи Патрушевых в этом смысле очень показателен. Людям словно нарочно пытаются предоставить самые плохие квартиры.

Я уверена, что у нашей страны нет будущего, пока мы не научим чиновников отвечать за свои действия. Ведь существует, к примеру, список должностных лиц, которые согласились приобрести на улице Коммунальная квартиру для нуждающихся в переселении. Квартиру со старым ремонтом, без вентиляции, с льющейся на пол водой и неисправной плитой. Не пора ли повнимательнее присмотреться к тому, что, кто и за какие суммы приобретает квартиры на бюджетные миллионы?