Петрозаводчан выселяют в благоустроенные квартиры через суд

В Петрозаводском городском суде одновременно рассматриваются порядка 15 дел, связанных с расселением аварийный домов. Парадоксально, но все они инициированы петрозаводской администрацией, которая пытается принудительно переселить граждан из разваливающихся деревяшек в приобретенные для них квартиры.

Мы побывали на трех разных судах. Почему же граждане, годами мечтавшие о нормальных условиях жизни, теперь отказываются переезжать в благоустроенное жилье со всеми удобствами?

Арина Кузнецова с мужем и 16-летней дочерью живет в деревянном доме на улице Мелентьевой. С 2008 года семья стояла в очереди на улучшение жилищных условий, так как двухкомнатная квартира, находящаяся в муниципальной собственности, была признана непригодной для проживания. В программу расселения в 2012 году дом не попал, так как формально он был признан не аварийным, а непригодным для проживания.

- Нас вычеркнули из списка. Нам пришлось восстанавливать свои права через суд. Дом просто разваливается, фундамента практически нет. В 2015 году было судебное решение о том, что нам администрация должна была предоставить благоустроенную квартиру. В 2019 году мы вновь обратились в суд, так как решение не было исполнено. Суд принял тогда решение о компенсационной выплате в нашу пользу, - рассказала Арина Кузнецова.

В июне 2019 года семье предложили подписать согласие на квартиру, которая мэрия готова была приобрести на вторичном рынке. При этом сотрудники мэрии попросили указать, в каком районе семья хотела бы жить. Муж Арины — Сергей сообщил в заявлении, что семья готова отказаться от квартиры в новом доме ради жилья, приобретенного на вторичном рынке - в районе Октябрьского проспекта или на Кукковке. Осенью Арине Кузенцовой сообщили, что приобретена двухкомнатная благоустроенная квартира на Ключевой.

- В квартире вроде бы сделан косметический ремонт. Поднимаешь линолеум, а там щель между плитами, забитая строительным мусором. Квартира требует серьезного ремонта, а в техническом задании по приобретению жилья для расселения аварийных домов четко сказано, что приобретается квартира, которая не требует даже косметического ремонта. В ней должны быть установлены счетчики на коммунальные услуги, причем с подтверждающими документами о пройденной поверке,

- рассказала Кузнецова.

По ее словам, квартира, которую администрация предложила семье, не соответствовала тому техническому заданию, которое администрация предъявляет к потенциальным продавцам. Арина Кузнецова объяснила, что семья не отказывалась от предложенной квартиры, а лишь настаивала на том, чтобы там был сделан нормальный ремонт. Ведь семья отказалась от квартиры в новом доме и рассчитывала на то, чтобы ей приобрели жилье, в которое не нужно сразу же вкладывать деньги. Сергей Кузнецов рассказал, что их соседям предоставили квартиру с хорошим ремонтом в районе Сулажгоры, и те с радостью переехали. По его словам, когда предоставляют квартиру в нормальном состоянии, люди не капризничают, даже если она расположена в отдаленном микрорайоне.

Кузнецовы

Во время судебного процесса неожиданно выяснилось, что администрация отказывается от своего иска о принудительном выселении Кузнецовых из дома на Мелентьевой и заселении в приобретенную квартиру. Позднее представитель администрации Ксения Слабко объяснила, что переехать в эту квартиру согласилась семья из другого аварийного дома.

Кузнецовы с трудом скрывали свое счастье. Хотя их радость, конечно, была преждевременной. Никто не знает, в каком районе и в каком состоянии городская администрация приобретет квартиру для этой семьи.

У соседей Кузнецовых история похлеще. На первом этаже в муниципальной двухкомнатной квартире аварийного дома на Мелентьевой Ирина Ситникова проживает с рождения. В этой же квартире живут ее мама и дочка, а также дядя — инвалид второй группы по зрению Станислав Бондарь. Семья в суды не обращалась, своевременно оплачивала коммунальные услуги и смиренно ждала, когда до нее дойдет очередь.

- Мы попали в программу расселения, которую так ждали. Я думала, что буду радоваться, и не могла предположить, что за мной инфаркт будет бегать по пятам,

- сказала Ирина Ситникова.

По ее словам, в администрации уговорили отказаться от квартиры в новом доме, который еще неизвестно, когда построят.

- Мне сказал: не бойтесь вторичного жилья, подписывайте заявление. Очень ласково со мной разговаривали. Мы подписали заявление, попросили приобрести для нас квартиру в районе Первомайского или Октябрьского проспекта и учесть, что с нами проживает почти слепой человек, у которого отказывают ноги. Мы хотели, чтобы квартира была рядом с поликлиникой, где моего дядю врачи хорошо знают. Он очень плохо ходит. Мы специально палку ему купили, чтобы он до суда дошел. Мы просили приобрести квартиру на первом или в крайнем случае втором этаже, - рассказала Ситникова.

Предложенная администрацией квартира стала для семьи шоком. Петрозаводская администрация предложила семье переехать на Ключевую в двухкомнатную квартиру, расположенную на четвертом этаже дома, где нет даже лифта.

- В квартире комнаты оказались смежные. Хотя фактически у нас три разные семьи. Окна старые, полы покрашены, сантехника ужасная, полы кривые, плита стоит под наклоном. В общем, кошмар. Но самое ужасное, что квартира на четвертом этаже. Если моего дядю туда занесут, то на улицу ему будет уже не выбраться. В декабре я обращалась к заместителю мэра Петрозаводска Мизинковой, все ей объяснила. Она обещала подыскать квартиру на первом этаже. Я обращалась в Минстрой Карелии, отправила туда обращение. Мне позвонила оттуда женщина, она кричала на меня, называла нас халявщиками, обвиняла, что мы не хотим потратить деньги на ремонт. Я пыталась объяснить, что дядя — инвалид, а мама — пенсионерка, но меня особо не слушали. Когда я сказала, что комнаты смежные, нам посоветовали купить ширму. Меня больше всего в этой истории поразило отношение к людям. Чувствуешь себя растоптанным ничтожеством,

- рассказала Ирина Ситникова.

Станислав Бондарь с большим трудом дошел до зала судебных заседаний. Он рассказал, что один глаз у него вообще не видит, а зрение на втором - минус 18. Он научился ориентироваться в своем районе, но переезд в другой станет для него катастрофой. Но настоящая трагедия для него, признался Бондарь, - это квартира на четвертом этаже.

- Я сам даже на улицу не смогу выйти. А если даже мне и помогут спуститься, то кто же потом поднимет? - посетовал Станислав Бондарь.

Судья Наталья Балицкая пыталась выяснить у Ксении Слабко, учитывала ли администрация города при подборе квартиры состояние здоровья основного нанимателя квартиры - Станислава Бондаря.

- Норма закона обязывает нас в таких случаях предоставлять помещение равноценное по площади и благоустроенное. И все. Других критериев, законодательно установленных, об обязанности администрации предоставить помещение именно в том же районе, в котором в настоящий момент времени предоставляется помещение по договору соцнайма, или на том же этаже, нет…. Гарантировать каждому интересанту полное соблюдение его желаний, которые свыше тех критериев, которые установлены законодательством, администрация, безусловно, не может,

- сказала Слабко.

В этой истории тоже пока рано ставить точку. Очевидно, что в данном случае желание «интересанта» - это право на достойную жизнь, выстраданное нелегкой судьбой Станислава Бондаря, инвалида с детства. Судье еще предстоит оценить доводы администрации и аргументы ответчиков.

Еще одно судебное разбирательство должно решить судьбу Риммы Беззубик и ее сына, которые не хотят переезжать в квартиру на Ключевой. Римму Беззубик, которую мэрия пытается переселить в квартиру на Ключевой, смущает отсутствие информации о состоянии газового оборудования и внешний вид помещения, требующего, по ее мнению, ремонта. Ответчица попросила назначить судебную экспертизу. Впереди еще не одно судебное заседание.

Участвующий в этом деле старший помощник прокурора Петрозаводска Алексей Елисеев уже после завершения судебного заседания вступил в дискуссию с женщинами, представляющими в суде интересы граждан, которых мэрия пытается насильно переселить в благоустроенные квартиры. Те пытались объяснить, что сама администрация разработала техзадание, где черным по белому зафиксировано, что приобретаемое жилье не должно требовать косметического ремонта. Завершая беседу, Елисеев раздраженно заметил, что и сам бы хотел получить от государства квартиру.

- Но я в ипотеке, - с явной обидой сказал он.

…Конечно, каждая ситуация, связанная с предоставлением квартиры, уникальна. Общее в них только то, что при предоставлении квартир учитывать интересы людей никто даже не пытается. Но одно дело, когда человек требует от государства предоставить квартиру с изображением лебедей в ванной комнате, и совсем другое, когда полуслепой инвалид просит не загонять его на верхние этажи, откуда ему физически не спуститься.

То ли от общей нищеты, то ли от накопившейся в обществе агрессии, то ли от банальной зависти, что кому-то будет чуть легче жить, представители власти словно вымещают на гражданах свои затаенные обиды. В результате программа государственной поддержки превращается в долгий путь унижений, страха и борьбы. Порой только из-за банального непрофессионализма, комплексов или нежелания вникнуть в проблемы граждан.

Антонина Кябелева