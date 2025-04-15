Художник Георгий Иванов отмечает 80-летие персональной выставкой

Залы Музея изобразительного искусства РК наполнились публикой до предела. Петрозаводчане собрались здесь по случаю открытия персональной выставки народного художника Карелии, заслуженного художника России Георгия Валериановича Иванова. Так один из самых известных акварелистов республики отметил свой предстоящий 80-летний юбилей.

В музее ИЗО представлено около 60 работ Иванова, созданных за последние годы. Как отметила куратор выставки Наталья Логинова, «Выставка - это всегда повод погрузиться в творческий процесс автора».

Коллеги Георгия Иванова высоко оценили его художественное творчество, отметив, что Иванов был одним из тех, кто внес большой вклад в развитие акварели в республике, сумев уловить ее неповторимость. Не случайно сама выставка называется «Акварель». Карельское общество акварелистов, которое возглавляет Иванов, сделало много для того, чтобы акварель стала яркой формой художественного творчества, обозначив свою высокую грань. Заслуженный художник России Наталья Кошелева назвала Иванова романтиком живописи.

Георгий Валерьянович, обладая неутомимой энергией, является организатором многочисленных пленэров, в которых принимают участие не только художники республики, но и России. Участники пленэров вспоминали, что Георгий вставал раньше всех и приходил на завтрак уже с набросками картин - первыми впечатлениями его души. Причем многих удивляло то, что он часто выбирал на природе места скромные, не яркие, не броские, но в его картинах они проявлялись глубоко и сильно. Всегда делился с коллегами своими мыслями, идеями, помогал молодым и заряжал всех своей энергией.

Наталья Вавилова, бывший директор музея, высоко оценивая многолетнее сотрудничество с художником, отметила его особенность: Иванов никогда ничего не просил, он предлагал. Она отметила, что очень ценит в картинах Георгия Валериановича философское видение природы.

Большой художник сказал свое слово не только в изобразительном искусстве. Он внес большой вклад в облик Петрозаводска, 15 лет был главным художником города, отвечал за его эстетический облик. И здесь он, художник со своим видением мира, заявил о себе в полную силу. Им разработаны и воплощены в жизнь сотни проектов: пойма реки Лососинки, набережная, помещения Законодательного Собрания, Дворец бракосочетания, интерьеры кафе, ресторанов, жилых домов.

Председатель Союза дизайнеров Карелии Владимир Лобанов отметил, как щедро Георгий Валерианович делился с молодыми дизайнерами своим опытом, тонко замечал их интересные находки, поддерживал, помогал их становлению.

Председатель Союза художников Карелии Владимир Зорин торжественно вручил Георгию Ивановуи высшую награду Союза художников России - Золотую медаль за заслуги в изобразительном искусстве и поблагодарил за неутомимое творчество и умение дарить красоту. © «Петрозаводск говорит».