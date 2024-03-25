Храп оказался симптомом ряда опасных заболеваний

Храп может сигнализировать о развитии нескольких серьезных заболеваний и опасных состояний. Об этом «Известиям» рассказала невролог и сомнолог Ольга Зинчева.

Люди могут храпеть при некоторых патологиях дыхательных органов. Например, при аллергическом рините, искривлении носовой перегородки, при анатомически узкой глотке, увеличении небных миндалин, при полипах в носу, злокачественных или доброкачественных новообразованиях носоглотки.

Причиной храпа также могут быть и эндокринные болезни, такие как ожирение.

Из-за гормональных изменений часто начинают храпеть женщины в пременопаузе и менопаузе. Храп может также быть симптомом неврологических заболеваний: нервно-мышечной дистрофии, бокового амиотрофического склероза (БАС). Еще он может возникать после инсульта из-за ослабления мышц дыхательных путей.

Врач напомнила и о влиянии вредных привычек на возникновение храпа. При злоупотреблении спиртным и седативными расслабляются мышцы гортани. Вдвое чаще храпят курящие люди из-за систематического раздражения слизистой верхних дыхательных путей. // фото: freepik.com