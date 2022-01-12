Губернаторы, которые готовятся «на выход»: Парфенчиков в зоне риска

Текст: Максим Тихонов

Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) по итогам прошедшего года составлен рейтинг российских губернаторов, которые имеют наиболее высокий риск потери должности в 2022 году. Среди губернаторов, оказавшихся в зоне риска, Глава Карелии Артур Парфенчиков – об этом пишут «Известия».

Отмечается, что Парфенчиков – один из 14 глав российских регионов, которым предстоит принять участие в выборах в текущем году. В качестве основных моментов, влияющих на ослабление губернаторских позиций, эксперты АПЭК называют нерешенные социальные проблемы и коррупционные скандалы в регионе.

Интересно, что в связи с этим Карелия упоминается экспертами как регион, обладающий «некоторым протестным потенциалом». Есть у Карельского губернатора и другие слабые места.

«У главы Карелии Артура Парфенчикова есть целый ряд проблемных информационных поводов, связанных с ситуацией в республике, например обращение работников Олонецкого молочного комбината к президенту с призывом к отставке руководства региона, проблемы с уборкой снега в Петрозаводске. Кроме того, на выборах в Госдуму «Единая Россия» получила в регионе поддержку 31,7% граждан»,

— цитируют «Известия» главу АПЭК Дмитрия Орлова

С ним соглашается Глава политической экспертной группы Константин Калачев:

«Выборы в Госдуму показали, кто из губернаторов контролирует ситуацию, а кто нет».

По его оценкам, действительно серьезные проблемы с избранием есть у губернаторов Карелии, Кировской, Томской, Оренбургской областей и ряда других регионов.

Эксперты отмечают: это необязательно предполагает их действительную замену в данный период.

«На фоне более стабильной эпидемиологической ситуации перестановки могут быть проведены в более ранние сроки (например, в конце января-феврале), в случае более проблемной подобные решения могут быть отложены до середины марта-начала апреля 2022 года»,

— говорится в документе.

Что самое любопытное во всем этом. Во-первых, конечно, примечательна та степень детализации, с которой московское экспертное сообщество рассматривает ситуацию в Карелии. Во всяком случае, из Москвы хорошо виден даже не убранный в Петрозаводске снег.

Во-вторых, очевидно, что для регионов больше не работает принцип: «Царь хороший – бояре плохие». Промахи, ошибки и косяки региональных «бояр» теперь записываются непосредственно на личный счет регионального «царя».

Например, «молочный скандал», ставший апофеозом неадекватной политики министра сельского хозяйства Карелии Владимира Лабинова, превращается в важный фактор личной выживаемости Главы республики. Логика простая: руководитель должен нести ответственность за действия своих подчиненных. Парфенчиков не осудил силовой отъем сырья у местных переработчиков, не вмешался своевременно, не отправил министра в отставку – значит, солидаризовался с этими действиями и принял на себя ответственность за них. После резкого окрика из Москвы ситуацию с молоком быстренько отыграли назад. Но, как говорится, осадочек остался. И теперь этот осадочек может помешать Парфенчикову сохранить должность.

Символичны и две другие основные претензии московских экспертов – снижение электоральной привлекательности «Единой России» в Карелии и уборка Петрозаводска. Формально тут Парфенчиков также огребает за действия своих подчиненных. И в обоих случаях, видимо, справедливо будет упомянуть Владимира Любарского.

Любарский, ставший при Парфенчикове замом по внутренней политике, работал в этой должности на протяжении ряда лет. И электоральный рейтинг партии власти, по идее, являлся предметом его радения. Когда стали очевидны, мягко говоря, не самые впечатляющие результаты работы, Любарского подвинули с внутренней политики. Ну как подвинули. Определили в мэры Петрозаводска. И тут, как на грех, выпал снег. О том, как городская власть справилась с этой зимней «неожиданностью», известно каждому жителю города.

Получится ли у Главы Карелии сделать вид, что он тут не при делах? «Твой кадр? Тебе и отвечать!» – недвусмысленно намекают ему московские эксперты. И, наверно, это справедливо.