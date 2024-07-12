Грозы прогремят в отдельных районах Карелии в субботу

Завтра, 13 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +15, +17°С, днем +22, +24°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, на востоке в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +17°С, днем +18, +23°С, на юге местами до +26°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +17, пасмурно, небольшой дождь.

В Сегеже до +21, пасмурно, дождь.

В Сортавале до +24, переменная облачность, без осадков.

Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото: unsplash.com / Michal Mancewicz