Громкие работы три дня подряд будут вестись в Карелии

В Медвежьегорском районе 10-12 октября прогремят взрывы. Об этом предупреждает паблик администрации района.

По данным источника, в указанные дни на карьере месторождения «Гранитная Сельга» пройдут взрывные работы. Они запланированы на период с 8:00 до 20:00.

Людям запретят находиться в опасной зоне в радиусе 800 метров от мест взрывов. По периметру будут выставлены посты охраны. Перед взрывами будет звучать сирена.

