10 октября 2025, 08:55
Громкие работы три дня подряд будут вестись в Карелии
В Медвежьегорском районе прогремят взрывы на карьере
Фото: freepik
В Медвежьегорском районе 10-12 октября прогремят взрывы. Об этом предупреждает паблик администрации района.
По данным источника, в указанные дни на карьере месторождения «Гранитная Сельга» пройдут взрывные работы. Они запланированы на период с 8:00 до 20:00.
Людям запретят находиться в опасной зоне в радиусе 800 метров от мест взрывов. По периметру будут выставлены посты охраны. Перед взрывами будет звучать сирена.
Ранее сообщалось, что в сельхозпредприятиях Карелии стали расти зарплаты сотрудников.