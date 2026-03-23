Грабитель избил продавщицу в магазине в Петрозаводске

В воскресенье в полицию Петрозаводска поступил сигнал о грабеже, совершенном в одном из сетевых магазинов города. Подозреваемый - 19-летний мужчина - был задержан на месте, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что молодой человек зашел в торговый зал, взял несколько товаров и попытался уйти, не заплатив. Продавщица заметила это и потребовала отдать продукты, тогда мужчина вернул товары, но не все. Завязалась словесная перепалка, в ходе которой горожанин избил продавца. Свидетели инцидента не дали ему скрыться и вызвали полицию.

По факту грабежа с применением насилия возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее сообщалось о том, что продавец получила несколько ударов по голове в торговом центре в Петрозаводске.