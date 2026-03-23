В Кеми пройдет детская олимпиада «Маленький чемпион»
Третья детская олимпиада пройдет в городе Кемь, в рамках проекта «Детское спортивное движение Маленький чемпион. Новые возможности», поддержанного Фондом президентских грантов с использованием гранта Президента Российской Федерации.
В соревнованиях могут принять участие семьи Кемского муниципального округа с детьми в возрасте от 6 месяцев до 11 лет (включительно). Программа олимпиады включает четыре дисциплины по возрастным категориям:
- «Марафон ползунков» — для детей от 6 до 11 месяцев;
- «Забег ходунков» — для детей от 10 месяцев до 2 лет 11 месяцев;
- «Полоса препятствий» — для участников от 3 до 7 лет;
- «Спортивная подготовка» —испытания, адаптированные из комплекса ГТО, для детей 6–11 лет.
По итогам соревнований в каждой возрастной группе будут определены призёры.
Также можно принять участие в конкурсе костюмов. Регистрация заявок на участие открыта в группе мероприятия до 18:00 26 марта. Начало мероприятия 28 марта в 10:00 в Центре культуры и спорта г.Кемь (Пролетарский проспект, дом 38А).
Участие бесплатное, вход для зрителей свободный. 0+
Мероприятие организовано Детским спортивным движением "Маленький Чемпион" (АНО Центр организации мероприятий "Поколение Будущего") при содействии Администрации Кемского муниципального округа и Центра культуры и спорта г. Кемь.
Фото: АНО «Поколение будущего».