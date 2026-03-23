Ночью в большинстве районов Карелии осадки - дождь и мокрый снег
Во вторник, 24 марта, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +1,+3°С, днем +6,+8°С. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -2, +3°С, днем +4,+9°С.
По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью 0°С, днем +4°С.
В Кеми ночью +1°С, днем +6°С.
В Кондопоге ночью +1°С, днем +8°С.
В Медвежьегорске ночью 0°С, днем +6°С.
В Олонце ночью +1°С, днем +7°С.
В Пудоже ночью -2°С, днем +8°С.
В Сегеже ночью +1°С, днем +6°С.
В Сортавале ночью +1°С, днем +8°С.
В Суоярви ночью +1°С, днем +7°С.