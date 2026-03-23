Пес в Великобритании отрыл флакон с ядом известной отравительницы

В Великобритании собака откопала в саду флакон с ядом XIX века. Находка, предположительно, может быть связана с убийством, совершенным более 160 лет назад, Life.ru со ссылкой на агентство SWNS.

По словам хозяина собаки, животное почти год методично копало в одном и том же месте, даже тротуарная плитка не стала ему помехой. Питомец выкопал старинный пузырёк с ядом, который может быть связан со скандальным преступлением 1865 года.

В середине XIX века его совершила женщина по имени Мэри Энн Эшфорд. Она отравила мужа мышьяком, чтобы завладеть его деньгами и сбежать с молодым любовником. Убийцу приговорили к повешению.

Изучив архивы, владелец собаки-детектива нашел документы, подтверждающие, что дом Мэри Энн находился в нескольких метрах от находки.

По данным источника, мужчина ищет историка, который помог бы с расследованием этого дела. Он уверен: тот факт, что бутылку не выбросили, а закопали, говорит о попытке спрятать улики, и это может быть недостающим звеном в старой криминальной истории.