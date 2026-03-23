23 марта 2026, 17:01
Происшествия

Бывшего депутата в Карелии отправили под домашний арест

Кванина спросили, не жалеет ли он, что не уехал в Грузию, куда сбежал бывший вице-премьер карельского правительства
здание суда
фото «Петрозаводск говорит»

Вечером 23 марта еще одному фигуранту «мусорного» дела Владимиру Кванину, бывшему депутату Законодательного собрания, изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Заседание проходило в закрытом режиме. На сегодня это уже четвертый обвиняемый в мошенничестве, связанном с продажей доли ООО «Автоспецтранс», которому изменили меру пресечения на домашний арест.

Под домашний арест были отпущены Станислав Уткин, Иван Новиков, Евгений Мошников. Также началось рассмотрение меры пресечения экс-главе Минприроды Алексею Щепину, которого с большей уверенностью тоже отправят под домашний арест.

А вот бывшему вице-премьеру карельского правительства Дмитрию Родионову, которого недавно председатель Петрозаводского горсуда Денис Катанандов заочно арестовал, удалось скрыться. По слухам, он уехал в Грузию.

Владимир Кванин сказал, что надеялся, что его отпустят под домашний арест. На вопрос, не жалеет ли он, что не уехал в Грузию, Кванин ответил отрицательно.

Ранее в этом сюжете:

Обсудить
Метки: 
Владимир Кванин
мера пресечения
Суд
мошенничество