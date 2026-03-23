В мэрии объяснили рубку деревьев в саду памяти на Древлянке

В Петрозаводске начались подготовительные работы по благоустройству сада памяти Героев, расположенного на улице Сыктывкарской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Сейчас на объекте ведется санитарная рубка деревьев и очистка территории от кустарников. Основные работы запланированы на май. Там оборудуют пешеходную аллею, установят парковые опоры и малые архитектурные формы, а также продолжат посадку памятных деревьев.

Ранее жители Петрозаводска выразили обеспокоенность тем, что в этом месте рубят деревья. Люди считают, что эти зеленые насаждения хорошо защищают от выхлопных газов и пыли, летящей с дороги.