23 марта 2026, 16:23
В мэрии объяснили рубку деревьев в саду памяти на Древлянке
Подготовительные работы по благоустройству сада памяти Героев начались в карельской столице
Фото: freepik
В Петрозаводске начались подготовительные работы по благоустройству сада памяти Героев, расположенного на улице Сыктывкарской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Сейчас на объекте ведется санитарная рубка деревьев и очистка территории от кустарников. Основные работы запланированы на май. Там оборудуют пешеходную аллею, установят парковые опоры и малые архитектурные формы, а также продолжат посадку памятных деревьев.
Ранее жители Петрозаводска выразили обеспокоенность тем, что в этом месте рубят деревья. Люди считают, что эти зеленые насаждения хорошо защищают от выхлопных газов и пыли, летящей с дороги.