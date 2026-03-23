Парфенчиков поручил расширить географию поставок продукции «Эссойла»

23 марта в ходе рабочей поездки в Пряжинский национальный район Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с генеральным директором АО «Племсовхоз «Мегрега» Евгением Сысолятиным и руководством АО «Эссойла», чтобы обсудить дальнейшие планы по развитию производства в поселке Эссойла. На предприятии руководителю региона презентовали новый йогурт с карельской черникой, который вводят в продуктовую линейку компании.

Необходимо обеспечить торговые сети эссойльской продукцией в районах и округах республики, чтобы наши жители могли потреблять высококачественные молочные продукты местного производства. С выходом на петербургский рынок рассчитываем на дополнительные доходы, которые в конечном итоге должны возвращаться инвестициями в село, сельское хозяйство и наши уникальные предприятия,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Сегодня Минсельхоз и Минэкономразвития совместно с предприятием работают над продвижением продукции АО «Эссойла» на полки федеральных сетей магазинов, в местных магазинах уже можно найти эссойльскую продукцию: йогурты, творог, масло, молоко. В скором времени персиковый йогурт появится в магазинах «Пятерочка». Сейчас здесь уже представлены классический натуральный йогурт и сливочное масло производства «Эссойлы». Глава республики поручил расширить географию поставок продукции предприятия в Карелии. В планах руководства компании также выход на полки магазинов в Санкт-Петербурге и других регионах страны.

Задача предприятия на этот год – переступить границы Карелии – в первую очередь с нашими йогуртами. Получаем обратную связь от топовых федеральных сетей – продукцию оценили как премиум-качество в эконом-сегменте,

– поделился заместитель генерального директора по производству АО «Эссойла» Иван Кузнецов.

Напомним, для сохранения и развития производства в 2024 году контрольный пакет акций АО «Эссойла» приобрело госпредприятие – Племенное хозяйство «Мегрега» для создания переработки полного цикла на базе государственного совхоза. В 2025 году на производство закупили фасовочное оборудование и гомогенизатор. Благодаря поэтапному техническому переоснащению удалось восстановить производство сливочного масла, творога, сметаны, а также без использования консервантов увеличить сроки годности готовой продукции.