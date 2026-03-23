Россиянин два года провел в рабстве на ферме

В Калининградской области 41-летнего мужчину больше двух лет держали в рабстве на ферме. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Следственный комитет.

По данным источника, мужчину вывезли на ферму в деревне Крушинино в ноябре 2023 года. Его заставляли бесплатно работать, среди обязанностей пленника был уход за скотом. Невольник несколько раз пытался сбежать, но его ловили и жестоко избивали. Все это время мужчину держали в коровнике.

Заложника обнаружили во время обыска в марте 2026 года. Хозяин фермы был задержан, его отец сбежал. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

Ранее сообщалось о том, что весенний лед забрал жизнь человека в Ленинградской области.