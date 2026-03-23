Весенний лед забрал жизнь человека в Ленобласти

В Ленинградской области мужчина погиб, провалившись под весенний лед. Об этом сообщает 47news.

По данным источника, трагедия случилась 23 марта на озере Силанде. Очевидцы увидели, как человек провалился в воду, и вызвали спасателей. Прибывшие специалисты достали пострадавшего уже мертвым. Его передали сотрудникам полиции. Личность погибшего пока не известна.

Ранее сообщалось о том, что в Муезерском районе двое рыбаков провалились под лед в субботу, 21 марта. Одному из них удалось спастись, второй утонул.