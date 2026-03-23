Бутылку алкоголя за 9,5 тысячи рублей пытались украсть в Петрозаводске

В минувшее воскресенье в полицию Петрозаводска поступил сигнал о преступлении в гипермаркете. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным источника, один из покупателей пронес мимо кассы без оплаты бутылку алкоголя стоимостью более 9,5 тысячи рублей. Его остановил сотрудник службы охраны. Похищенное было изъято.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. 33-летнего подозреваемого допросили сотрудники полиции.

Ранее сообщалось о том, что 19-летний грабитель избил продавщицу в магазине в Петрозаводске.