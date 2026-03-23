Суд пересмотрел приговор бывшему чиновнику за махинации с квартирами

Верховный суд Карелии пересмотрел приговор бывшему чиновнику за махинации с квартирами для переселенцев. Об этом стало известно «Петрозаводск говорит».

Верховный суд рассмотрел апелляцию прокурора на приговор Петрозаводского городского суда, вынесенного в отношении Олега Болгова, осужденного по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, когда Болгов занимал должность главы администрации Лахденпохского района, то присвоил четырем квартирам статус служебных. В этих квартирах жил он и его подчиненные. Хотя квартиры были приобретены за бюджетные деньги в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. Квартиры должны были предоставить тем, кто нуждался в улучшении жилищных условий. В прокуратуре считали, что Болгов нарушил права и законные интересы граждан, подорвал авторитет возглавляемого им органа местного самоуправления. В декабре 2025 года суд назначил бывшему главе районной администрации 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

В итоге Верховный суд изменил наказание бывшему чиновнику, частично, удовлетворив представление прокуратуры. Суд дополнил наказание, запретив Болгову в течение 2 лет и 9 месяцев занимать определенные должности. Но при этом суд освободил Болгова от наказания за истечением срока давности уголовного преследования.