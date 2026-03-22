Рыбак утонул на озере в Карелии

В субботу, 21 марта, на озере Кимасозеро в Муезерском округе произошла трагедия. Об этом сообщили в ГИМС Костомукши.

По данным источника, двое рыбаков провалились под лед. Одному из них удалось выбраться, второй утонул. Утром в тот же день на этом же озере в промоину провалился болотоход. К концу дня его удалось транспортировать на берег. Водитель не пострадал.

