22 марта 2026, 14:21
Рыбак утонул на озере в Карелии
Двое мужчин провалились под лед в Муезерском округе
Фото: Shopify
В субботу, 21 марта, на озере Кимасозеро в Муезерском округе произошла трагедия. Об этом сообщили в ГИМС Костомукши.
По данным источника, двое рыбаков провалились под лед. Одному из них удалось выбраться, второй утонул. Утром в тот же день на этом же озере в промоину провалился болотоход. К концу дня его удалось транспортировать на берег. Водитель не пострадал.
Ранее сообщалось о том, что 17-летний водитель разбился насмерть на дороге в Кондопожском районе.