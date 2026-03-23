23 марта 2026, 16:36
Автоинспекторы обратили внимание на грузовой транспорт в Петрозаводске

В столице Карелии проходит рейд «Безопасный грузовой автомобиль»
рейд_грузовик
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

В Петрозаводске проходит профилактическое мероприятие «Безопасный грузовой автомобиль», сообщили в Госавтоинспекции города.

Автоинспекторы проверяют техническое состояние грузовых автомобилей, сведения о прохождении технического осмотра, наличие путевой документации, легальность перевозок, использование тахографов, соблюдение водителями Правил дорожного движения.

По информации источника, рейд продлится до 27 марта.

