Автоинспекторы обратили внимание на грузовой транспорт в Петрозаводске

В Петрозаводске проходит профилактическое мероприятие «Безопасный грузовой автомобиль», сообщили в Госавтоинспекции города.

Автоинспекторы проверяют техническое состояние грузовых автомобилей, сведения о прохождении технического осмотра, наличие путевой документации, легальность перевозок, использование тахографов, соблюдение водителями Правил дорожного движения.

По информации источника, рейд продлится до 27 марта.

