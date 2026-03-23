Жителям Петрозаводска предложили избавиться от макулатуры и не только

Жителям Петрозаводска предложили избавиться от макулатуры и другого вторсырья. 28 марта «Сбормобиль» проедет по разным районам города, сообщили в администрации карельской столицы.

Желающие смогут сдать макулатуру (включая ячейки от яиц), пластиковые флаконы с маркировкой 2; прозрачные бутылки с маркировкой 1 (бесцветные, голубые, зелёные, коричневые – не флаконы), прозрачную стрейч-плёнку, прозрачную плёнку с маркировкой 4 (LDPE) и алюминиевые банки.

Отмечается, что стекло, консервные банки и другой металл (кроме алюминиевых банок) приниматься не будет. Крышки с маркировкой 2 и ведра PP5 также нельзя будет сдать, но это временно.