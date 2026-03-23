В Карелии суд оштрафовал КЭО за мусор

Петрозаводский городской суд привлек ООО «Карельский экологический оператор» к административной ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортированию мусора.

Нарушения были допущены в Прионежском районе. С мая по октябрь 2025 года компания должна была вывозить мусор ежедневно с территории порядка 30 населенных пунктов, но не делала этого.

Суд назначил компании штраф менее минимального размера, предусмотренного санкцией. Компания должна будет заплатить за нарушения 125 тысяч. Постановление суда пока не вступило в силу.