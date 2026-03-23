23 марта 2026, 14:45
Россия

Мужчина въехал на коне в магазин в российском городе

Конь учинил погром в сочинском магазине
Лошадь на улице
Фото: freepik

В Сочи мужчина верхом на коне въехал в супермаркет на Красной Поляне, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

По данным источника, покупатель-всадник не захотел оставлять коня на улице и решил заехать в магазин верхом. Животное снесло несколько стендов, поскользнулось, упало на пол и отказалось подниматься.

Сотрудники магазина освободили проходы и вызвали помощь, чтобы вывести испуганного коня. О состоянии животного не сообщается.

Обсудить
Метки: 
Сочи
магазин
конь