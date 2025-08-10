Госавтоинспекция предупредила жителей Карелии о штрафах

У водителя, нарушившего ПДД, есть 60 суток для оплаты штрафа. При оплате в течение 30 суток предусмотрена 25 % скидка, напомнили в Госавтоинспекции.

Если не оплатить штраф вовремя, то предусмотрена административная ответственность - штраф в двукратном размере ранее неуплаченного, но не менее 1000 рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы. Первый штраф при этом все равно нужно оплатить.

Давность привлечения к административной ответственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ - один год. Проверить наличие штрафов можно на Госуслугах. Жителей Карелии призвали не нарушать ПДД и не забывать своевременно оплачивать штрафы.

Ранее мы рассказывали, что россиянам рассылают фейковые письма от Госавтоинспекции. Таким способом цифровые преступники крадут данные банковских карт или заражают устройства вредоносными программами. © «Петрозаводск говорит»