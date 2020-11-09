Горный парк «Рускеала» стал лауреатом международного конкурса

Туристический комплекс Горный парк «Рускеала» получил награду международного жюри, состоящего из экспертов в сфере гостеприимства и специалистов из Всемирного совета путешествий и туризма, сообщает паблик «Информационный туристский центр Карелии».

И вот пришло долгожданное известие: "Рускеала" заняла почётное третье место в этом престижном международном конкурсе. Памятник природы и истории горного дела России был выдвинут в номинации "Ответственный туризм в Европе".

Поздравляем коллектив Горного парка «Рускеала» с таким высоким достижением!

Премия World Travel Awards была основана в 1993 году. Награды присуждаются ежегодно международным жюри, состоящим из экспертов в сфере гостеприимства и специалистов, главным образом из Всемирного совета путешествий и туризма. Награды присуждаются как на мировом уровне, так и на восьми международных региональных уровнях в широком спектре категорий, включая туристические отели / жилье, туристические достопримечательности и авиакомпании / транспорт. Премию часто называют «Оскаром туристической индустрии».

Фото с сайта staff-online.ru

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