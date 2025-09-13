Гимнастки из Петрозаводска взяли «серебро» на российских соревнованиях

Спортсменки Петрозаводска и Кондопоги достойно выступили на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки, Заслуженного мастера спорта Ольги Глацких, сообщает Дирекция спорта.

Соревнования проходят в Иваново, в них приняло участие около 500 спортсменок из 25 регионов России, включая 130 представительниц Ивановской области - от юных новичков до мастеров спорта.

Среди семи команд, выступающих по программе мастеров спорта с новыми видами, команда Спортивной школы № 1 Петрозаводска заняла 2-е место. Серебряные медалистки - Янина Дорошенко, Александра Анисимова, Екатерина Сотина, Эвелина Баташова, Алексия Богословская и Ксения Осипова. Тренеры - Ирина Лукина, Аксиния Хацкевич, Наталья Назарова и Татьяна Мещанская.

Среди 12-ти команд, выступающих по программе 1 разряда, победителями соревнований стали гимнастки Кондопоги. В составе: Полина Лях, Анастасия Скоробогатова, Валерия Кротова, Виолетта Васильева, Мария Макарова и Дарья Чернягина. Тренеры спортсменок - Анжелика Лискова и Ксения Анисимова.