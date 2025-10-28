Петрозаводчанин пропал без вести

В Петрозаводске без вести пропал мужчина Виталий Иваньков с 23 октября. Об его розыске сообщили в паблике "ДОБРОСПАС Поиск людей в Карелии".

В посте отметили черты без вести пропавшего. Его рост 180 см, нормальное телосложение, волосы седые, глаза светло-зеленые. Мужчина был одет в черную куртку, темно-синий джемпер, светло-синие джинсы, черные кроссовки

Если кто-то знает что-то о местонахождении мужчины, информацию попросили сообщить по номеру 8 921 224 10 63.